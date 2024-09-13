Хитрая система: в профсоюзе работников образования объяснили, как учителям начисляют зарплаты

Только через 10 лет работы в школе педагог может рассчитывать на адекватные выплаты

Молодой учитель без опыта работы в школе может рассчитывать на зарплату максимально в 8 тысяч гривен, поэтому выпускники вузов с большей охотой нанимаются на работу к частному бизнесу.

Об этом "Телеграфу" рассказал заместитель председателя Профсоюза работников образования и науки Украины Сергей Романюк.

Больше читайте на сайте "Телеграф" в публикации: "Для помощников нардепов деньги есть, а для учителей нет": власти озвучили вариант, как поднять зарплаты педагогам".

По его словам, в Украине сложилась такая "хитрая система начисления зарплаты", что молодой учитель получает около 6 600 гривен.

– И даже если ему дать классное руководство (а это плюс 25%), в общей сложности выходит не более 8 000 гривен. То есть, это как минимальная зарплата. А теперь вопрос: пойдет ли в школу в таких условиях учитель информатики после окончании завершения вуза? Ведь студентов еще во время учебы берут на практику в компьютерные компании и предлагают минимум 800 долларов (33,1 тыс. гривен в эквиваленте. – Ред.) Полгода прошло, если они себя хорошо показали, им повышают плату, – объясняет профсоюзный работник.

Он привел еще один пример.

– Вы хорошо знаете английский, и день работы переводчиком на выставке может вам принести те же деньги, что вы заработали бы в школе за месяц. Есть ли у вас стимул идти в школу? – говорит Сергей Романюк.

Он отметил, что даже учитель с большим стажем, проработавший не менее 8-10 лет, и вышедший на высшую категорию, может получить прибавку к зарплате только 10%.

– Еще предусмотрена 10-процентная надбавка за педагогические звания – это старший учитель и учитель-методист. Плюс доплаты за классное руководство – 25% и за заведование учебным кабинетом – 10-13%. Но все равно мы получаем не такие уж значительные суммы.

Напомним, Сергей Романюк объяснил "Телеграфу", почему зарплаты педагогов остались мизерными на фоне средних в Украине.