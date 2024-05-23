Сподіваюся, підвищення буде: міністр освіти пояснив, чому вчителям не індексували зарплати

Підвищення зарплат затримує інше міністерство

В міністерстві освіти і науки України не відкидають варіанту, що обіцяне підвищення зарплат для вчителів все ж таки відбудеться найближчим часом. Про це в бліц-інтерв’ю "Телеграфу" сказав очільник МОН Оксен Лісовий.

Нагадаємо, що раніше Оксен Лісовий анонсував підвищення зарплат вчителям в 2024 році у два етапи: на 10% з січня і на 12,6% з квітня. Це повинно було стати можливим за рахунок збільшення освітньої субвенції, більшість якої йде на зарплати педагогам.

Втім, за повідомленнями самих вчителів, квітневого підвищення зарплат вони не відчули. Чому так сталося, пояснив очільник МОН:

— Чекаємо. Чекаємо надходження коштів. Ми від Міністерства фінансів так само чекаємо. Це підвищення планувалося і, сподіваюся, що воно відбудеться, — зазначив Оксен Лісовий.

Нагадаємо, що раніше у Верховній Раді пояснили чому зарплати педагогів не можуть зрости до 40 тисяч гривень.

Повний текст інтерв’ю з Оксеном Лісовим читайте на сайті "Телеграф" у п’ятницю, 24 травня.