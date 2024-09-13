"Для помічників нардепів гроші є, а для вчителів немає": владі озвучили варіант як підняти зарплати освітянам

Профспілка наполягає, що вчителі мають право на оклад у розмірі трьох мінімальних зарплат

На фоні корупційних скандалів та заяв влади про створення в Україні нових міністерств, що передбачає і додаткові видатки на утримання апарату, представники освітянської спільноти ставлять слушне питання про оплату власної праці. Про відчутне її збільшення цього року не йдеться, не факт, що воно відбудеться і наступного. "Телеграф" поспілкувався на цю болючу тему з заступником голови Профспілки працівників освіти й науки України Сергієм Романюком.

- Цього року було анонсовано двоетапне підвищення заробітної плати освітян, наскільки фактично більше стали отримувати педагоги?

- Двічі цього року підняли лише мінімальну заробітну плату – 1 січні до 7 100, а 1 квітня – до 8 000 тис. гривень. Але при цьому посадовий оклад працівника І тарифного розряду залишився незмінним – 3 195 гривень, хоча планувалося підвищення до 3 600 гривень. Хоча загалом він не може бути нижчим за мінімалку. Проте, ми бачимо іншу ситуацію.

Річ у тому, що держава свого часу запровадила єдину тарифну сітку для всіх, хто отримує кошти з державного бюджету. Але згодом з неї почали виводити держслужбовців тощо, а ключовими галузями, хто залишився на цій системі розрахунку виплат, є освіта та медицина. Саме тому при середній заробітній платі в Україні вище 20 тис. гривень, в педагогів це 12 тис. гривень. Звісно, галузева профспілка висловлює невдоволення таким станом справ. Адже вчитель працює не зі шваброю чи іншим неживим предметом, а з найдорожчим, що є у всіх, – з дітьми. І виходить, що це, найдорожче ми не цінуємо.

- Якщо говорити не про середню цифру, а про реальні зарплати. Скільки отримує молодий вчитель без досвіду?

- У нас така хитра система нарахування зарплати, що молодий вчитель отримує приблизно 6 600 гривень. І навіть якщо йому дати класне керівництво, а це плюс 25%, в цілому виходить не більше 8 000 гривень. Тобто, це як мінімальна заробітна плата. А тепер питання: чи піде в школу за таких умов вчитель інформатики після завершення вишу? Адже студентів ще під час навчання беруть на практику в комп’ютерні компанії й пропонують мінімум 800 доларів (33,1 тис. гривень в еквіваленті – Авт.) Півроку пройшло, якщо вони себе добре показали, їм підвищують платню.

Або другий приклад. Ви добре знаєте англійську, і день роботи перекладачем на виставці може вам принести ті самі гроші, що ви б заробили в школі за місяць. Є у вас стимул йти до школи?

Навіть якщо ви вчитель з великим стажем, тобто пропрацювали не менше 8-10 років, і вийшли на вищу категорію, це може додати до зарплати лише 10%. Ще передбачена 10-відсоткова надбавка за педагогічні звання – це старший вчитель і вчитель-методист. Плюс доплати за класне керівництво – 25% і за завідування навчальним кабінетом – 10-13%. Та все одно ми отримуємо не такі й вже значні суми.

- Низькі зарплати – серед основних причин масових звільнень, про які говорять у спільноті?

- Дійсно, рівень заробітної плати в галузі, який не відповідає жодним критеріям, впливають на рішення освітян йти зі школи. А друге – це постійні реформи, їх запроваджує кожен уряд і профільний міністр. Але людям потрібні не вони, а нормальні умови для роботи й гідний рівень зарплати. Натомість ми бачимо зневажливе ставлення до статусу вчителя, намагання зробити його відповідальним буквально за все, що відбувається в суспільстві. І все це разом змушує людей йти з професії й шукати застосування своїм знанням в іншій сфері.

Ми маємо розуміти при цьому, що педагогічні кадри швидко не відновлюються. І це буде мати навіть більші наслідки, ніж освітні втрати, про які зараз всі говорять. Вже міністр освіти Оксен Лісовий говорить про дефіцит вчителів інформатики, математики, англійської мови. І ситуація буде тільки погіршуватися як через відповідну демографічну ситуацію, так і через зменшення державного замовлення.

- Можливо, ви чули про ініціативу Запорізької ОДА доплачувати до 25% до основної зарплати вчителям за роботу офлайн. Наскільки це слушна ідея?

- Неважливо як організований навчальний процес – наживо у закладі освіти, дистанційно або іншим чином, важливо, якого результату буде досягнуто. Адже є державний освітній стандарт, який передбачає певні вимоги до отримання знань. Він єдиний для всіх типів шкіл і форм здобуття освіти. На мій погляд, все-таки важче працювати онлайн, а не офлайн, коли ти бачиш дитину перед собою. І я б доплачував саме тим педагогам, які працюють якраз дистанційно і дають запланований матеріал навіть в умовах відключень світла і повітряних тривог. ЗМІ неодноразово розповідали про такі приклади, коли вчителі ведуть уроки зі сховищ, кафе тощо.

- Який рівень зарплат, на ваш погляд, мав би бути для педагогів і чи можливо його забезпечити в умовах війни?

- У нас є чинний Закон України "Про Освіту", ст. 61 якого визначено: "посадовий оклад педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії встановлюється в розмірі трьох мінімальних заробітних плат". Станом на зараз повинно бути 24 тис. гривень. Ця норма мала почати діяти з 2023 року, що було прописано в перехідних положеннях. Вже закінчується 2024-й, а її застосовувати не планують. На всі наші запити до уряду отримуємо відповідь: грошей не вистачає. При цьому ми чуємо, що зарплати помічникам депутатів підняли до 132 тис. гривень. Це не виглядає справедливим і сприймається вкрай негативно.

На наш погляд, якщо держава наразі немає коштів для виплат педагогам відповідно до закону, визнайте це державним боргом. Виписуйте облігації чи векселі й беріть зобов'язання розрахуватися за ними після закінчення воєнного часу, визначивши на законодавчому рівні, протягом якого періоду це має статися. Це один зі шляхів розв'язання питання. Так, цю ідею поки не підтримало міністерство, але принаймні визнає, що заробітна плата вчителів дійсно занадто низька і не спонукає молодих людей йти у професію, а вчителів зі стажем і досвідом в ній лишатися.

Ми також сподіваємось, що першочергово Уряд все-таки розгляне постанову про збільшення посадового окладу працівника І тарифного розряду до 3600 гривень. Це дозволить вже цього року підняти виплати педагогам, — наголосив Сергій Романюк.

"Телеграф" і надалі вивчатиме тему рівня заробітної плати педагогів, зокрема, чи залежить її рівень від регіону і чи підтримує освітян в фінансовому плані місцева влада.

Як повідомляло наше видання, влітку 2023 року лунали оптимістичні прогнози, щодо підвищення зарплати педагогів після перемоги до 40 тис. гривень. Але вже цього року народна депутатка і секретар комітету ВР України з питань освіти, науки та інновацій Наталія Піпа повідомила, що державний бюджет навряд чи буде спроможний на такі суми.