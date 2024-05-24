Навчальний рік змістять на літо: міністр освіти про зарплати вчителів, нові графіки навчання і свою відставку

Зимові канікули можуть стати довжелезними, а літні — скоротяться до максимуму

Навчальний рік 2023/2024 добігає кінця. Вже очевидно, що наступний буде набагато складнішим для всіх учасників освітнього процесу, адже росіяни знищили більшість потужностей маневрової генерації і Україна вже живе за графіками відключень світла.

Чи готове Міністерство освіти і науки до таких викликів? Що робить уряд, щоб подолати кризу? І коли, зрештою, очікувати підвищення зарплат педагогів? На ці запитання в бліц-інтерв’ю "Телеграфу" відповів міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

— В Україні склалася важка ситуація з енергетикою. Вочевидь, криза зачепила і систему освіти. Розкажіть, є у МОН стратегія виходу з цієї кризи чи хоча б план мінімізації її наслідків для освітян, учнів, студентів?

— Зараз якраз працюємо над тим, як функціонуватиме система освіти в умовах цієї кризи. Ми працюємо над підходом для університетів, шкіл і закладів профтехосвіти. Це велика урядова робота, яка стосується загальних рішень: заміни потужностей [виробництва електроенергії] на мобільні рішення, газогенераційні. Міністерство енергетики активно над цим працює. Ми сформували перелік закладів, які повинні бути заживлені 24/7. В першу чергу, це заклади, де діти перебувають цілодобово.

Є заклади, в яких потрібна буде часткова генерація. Наприклад, нам треба буде заживити тільки укриття, адже в цих закладах у разі відключення працюватимуть центри незламності. І ми прагнемо у кожен заклад освіти, відповідно до статусу, в якому вони будуть працювати в умовах кризи, дати потужності.

Друге питання – забезпечення пальним. Ми кажемо про генерацію, здебільшого, дизельними і бензиновими генераторами, і на урядовому рівні це питання вирішують: виділяють додаткове фінансування з бюджету, залучають донорів.

Розуміємо, що частина закладів у момент відключення електроенергії будуть переходити на змішаний режим. Тому будемо робити зміщення навчання.

— В якому форматі? Що саме мається на увазі?

— Зараз ми вже відправили на університети рекомендаційний лист, щоб навчання почалося раніше – в серпні. Щоб зробити більші канікули в зимовий – найскладніший – період. Відповідно, і завершити навчання пізніше: в червні. По школах ще такий лист не пішов, ми ще робимо деякі розрахунки.

— Але шкіл це також стосуватиметься?

— Швидше за все буде зміщення навчання на теплий період, адже питання забезпечення електроенергією – тільки частина проблеми, адже є ще також питання опалення. Ми повинні і цю проблему вирішувати. Тому два комплекси: генерація і зміна графіків.

Зараз приймаємо остаточне рішення, але, швидше за все будуть зміщені графіки [навчання] по дню. Тобто не тільки в контексті початку і завершення навчального року і канікулярних періодів, а й по дню. Це буде залежати чи позмінно організовано навчання в школі, але такий комплекс заходів ми розробляємо.

— Щодо укриттів в закладах освіти. Зараз можна казати, що забезпечення на 100%?

— Ні.

— Як же так?

— Сьогодні ми маємо 88% наявних укриттів у різних закладах освіти. Там, де їх ще нема, – це найскладніші рішення. Там, де нема старого радянського ПРУ (протирадіаційне укриття. – Ред.), нема підвалу, який можна переоблаштувати в укриття. Там треба просто будувати. А будувати, відповідально, за новими державними стандартами, щоб укриття витримало пряме влучання – досить дороге завдання.

Зараз ведуть таке будівництво, з державного бюджету кошти виділяють, донори виділяють мільйони доларів. Але в подальшому у нас буде новий виклик: коли забезпечимо [заклади освіти] на 100% якимись укриттями, ми повинні будемо повернутися на нове коло і переглянути вже наявні укриття на предмет їхньої надійності і зробити програму, яка дозволить побудувати в кожній школі повноцінне і якісне укриття.

— Запитання від самих вчителів. У квітні мав відбутися черговий етап індексації зарплат педагогам на 12%, однак цього не відбулося…

— Чекаємо.

— Тобто потім буде перерахунок?

— Чекаємо надходження коштів. Ми від Міністерства фінансів так само чекаємо. Це підвищення планувалося і, сподіваюся, що воно відбудеться.

— Зараз у ЗМІ з’являються чутки щодо вашої можливої відставки. Як можете прокоментувати?

— Я прийшов працювати і я працюю до останнього дня максимально, мотивовано і вся команда працює. Буде прийняте рішення про відставку – підемо у відставку і будемо працювати на інших ділянках або освіти, або фронту.

— А вас не демотивує така ситуація?

— Абсолютно. Я прийшов не політику робити, для мене важлива місія, яку ми виконуємо. Це чутки, поки що, вони не підтверджуються, але вони не демотивують.