"Я чеченець, ставлення до мене – ангельське!": репортаж із СІЗО, де сидять полонені російські солдати з Курської області (фото, відео)

У військовополонених триразове харчування, їх виводять на прогулянку, дають можливість дивитися телевізор та читати книги

З початку операції в Курській області ЗСУ вдалося взяти в полон безліч російських військових. Наразі вони утримуються на території України в комфортних за мірками війни умовах.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував у СІЗО, де утримуються захоплені в Курській області РФ російські військовослужбовці. Вони розповіли про те, як потрапили в полон і як із ними поводяться. А ще про своє ставлення до війни з Україною.

У цьому місці були чеченці. Усі вони позитивно реагують на фразу "Слава Україні" та говорять у відповідь "Героям Слава".

"Ставлення до нас — ангельське"

Військовослужбовець на ім’я Магомед розповів кореспондентові, що був узятий у полон у Курській області, в Суджанському районі, 14 серпня. Сам він є рядовим.

"До нас під’їхали, нас оточили українські військовослужбовці. Ми добровільно здалися в полон", — розповів він про події того дня, зазначивши, що не було сенсу чинити опір.

Магомед каже, що на війну його забрали примусово, а сам воювати не хотів. При цьому він розуміє, що Росія напала на Україну так само, як колись на його країну. Що стосується ставлення до військовополонених, Магомед зазначає, що воно просто «ангельське».

"Я раніше не спілкувався з українською нацією. От коли ми прямо потрапили, до нас не людське ставлення, а ангельське. Просто люди добродушні. Я раніше не знав, бо жив у Чечні, українців я не знав. А зараз ставлення тут і там, Де ми раніше були ... просто слів немає, як висловити ставлення", — сказав він.

При цьому кожен із полонених чекає на обмін. Магомед пояснює, що вдома на них чекають рідні. Зв’язку із ними в них поки що не було.

"Війну час закінчувати"

Ще один військовополонений — лейтенант Артем із Тульської області. Йому 21 рік. Він розповів, що того дня потрапив в оточення, була спроба вийти, але тут же військові нарвались на українську засідку:

"Виходили вночі через лісопосадки та вийшли на українських військових. Почалася перестрілка. Я прийняв рішення, щоб не губити своїх підлеглих, здатися в полон".

Також військовополонений розповів, що до завдання його та його підлеглих входило прикриття військових кордонів, щоб туди не проникли розвідувальні групи тощо. За це йому платили загалом 800 доларів на місяць. У його області, як сказав Артем, це середня зарплата.

На запитання нашого кореспондента, полонений висловив своє ставлення до війни в Україні:

"Я по суспільству бачу, що від війни всі втомилися і настав час її закінчувати. Занадто все це затяглося. Закінчувати мирним договором".

При цьому він вважає, що результат буде таким, як домовляться політики.

Умови утримання співрозмовник кореспондента назвав нормальними, як і ставлення до них. Їх виводять на прогулянку, де вони можуть зайнятися спортом.

"Здався в полон зі своїм взводом"

32-річний лейтенант Юрій розповів кореспондентові, що після початку наступу він зі своїми підлеглими потрапив до оточення і вони здалися в полон. У підпорядкуванні він мав частину взводу — 14 солдатів.

"Я раніше був сержантом. Але я у бойових діях не брав участі, тому за станом здоров’я я просто перебував у тиловому населеному пункті", — пояснив він.

Військовополонений розповів, що до них українські військові ставляться нормально. Вони мають триразове харчування. При цьому, надають при потребі медичну допомогу. Зараз він, як і решта, чекає на обмін.

На запитання про те, чи Юрій знає, що Росія 10 років тому напала на Україну, він відповів таке:

"Ну, як 10 років тому напала, я не знаю. Я знаю, що з 2014 року там було ополчення, Донбас, Луганськ. Ну, 24 зараз якраз і є".

"Військовополонених, як громадяни України, ми ненавидимо, а як працівники пенітенціарної системи — ставимося до них нормально"

Український військовий розповів "Телеграфу", що з початку Курської операції через цю установу пройшло понад 400 військовополонених. Їх привозять і потім забирають. Було й 150 за один раз. Зараз там перебуває 50 військовополонених.

"Звичайно, наша установа спочатку була створена для того, щоби тут затримувалися ув’язнені. І у нас різні категорії цих осіб.

Але ми до них ставимося і до військовополонених так само як і до засуджених, які у нас однаково. Ми готові. Зрозуміло, що військовополонених як громадяни України ми їх ненавидимо, а як працівники пенітенціарної системи ставимося до них нормально», — зазначив він.

Військовополоненим, згідно з розповідями Юрія, надають лазню, чистий одяг, постільні речі, зубні пасти, щітки, порошки, шампуні, туалетний папір та інше.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 13 вересня Україна та Росія провели черговий обмін полоненими. Додому повернулися 49 українців та українок.