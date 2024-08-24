Україна провела великий обмін полоненими на День Незалежності: що відомо

Посередником між Україною та РФ виступила одна з країн-союзниць

Україна та Росія провели обмін полоненими у форматі 115 на 115. Усіх солдатів РФ було захоплено в полон під час наступу ЗСУ в Курській області.

Про це повідомили у Міноборони Росії. Президент України Володимир Зеленський підтвердив цю інформацію.

Усі звільнені солдати, яких полонили під Курськом, після обміну перебувають на території Білорусі. Зараз їм надають необхідну медичну та психологічну допомогу та дадуть зв’язатися з родичами. Незабаром їх доставлять до Росії для лікування та реабілітації у військових шпиталях.

Україна повернула додому воїнів Національної гвардії, Збройних Сил, Військово-морських сил, Державної прикордонної служби. Президент пообіцяв повернути додому кожного українці.

"Ми пам’ятаємо про кожного й кожну. Шукаємо та докладаємо максимум зусиль, щоб повернути всіх. Дякую кожному підрозділу, який поповнює наш обмінний фонд. Це наближає звільнення наших військових, наших цивільних із російського полону. Дякую нашій команді та партнерам, ОАЕ за те, що наші люди повертаються додому", — сказав президент України.

Також "Телеграф" розповідав про те, як ЗСУ вдалося "наловити" багато полонених у Курській області. Серед них чимало строковиків, які першими зустрілися із ЗСУ.