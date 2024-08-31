"Вони нарешті вдома": щемливі фото українських військовополонених показали в мережі

Фото, які розкажуть про російський полон більше, ніж будь-які слова

У мережі з'явились щемливі фото наших військових, яких повернули з російського полону на День Незалежності. Бійці зі шрамами на тілі, схудлі, але живі.

Фото опублікували фотографи Ліберови в Instagram.

"Ці фотографії, сподіваємось, скажуть вам про російський полон більше, ніж будь-які слова. Саме тому дні обмінів — мають бути найбільшим святом для кожного з нас", — пишуть фотографи.

За словами фотографів, вони не можуть наразі розповісти історії наших бійців чи коментувати якось шрами та поранення. Але з часом все розкажуть суспільству, адже таке неможливо забути.

На фото видно безліч травм, шрамів та те, на скільки сильно змінились бійці.

Повернення всіх без виключення наших хлопців та дівчат додому — пріоритет зараз. Тому для цього слід докладати максимум зусиль, чого б це не вартувало і скільки б часу не зайняло. Такі події мають об'єднувати та згуртовувати українців.

У мережі користувачі співчувають нашим воїнам та не можуть навіть уявити, які тортури вони пройшли у полоні. Дехто навіть пише, що змінились очі військових.

Раніше "Телеграф" розповідав, що під час нещодавньої пресконференції Володимир Зеленський розповів про головні складності у повернені "азовців" з російського полону. Він наголосив, що повернення українських військових саме 24 серпня було збігом.