"Я чеченец, отношение ко мне – ангельское!": репортаж из СИЗО, где сидят пленные российские солдаты из Курской области (фото, видео)

У военнопленных трехразовое питание, их выводят на прогулку, дают возможность смотреть телевизор и читать книги

С начала операции в Курской области ВСУ удалось взять в плен множество российских военных. Сейчас они содержатся на территории Украины в комфортных по меркам войны условиях.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал в СИЗО, где содержатся захваченные в Курской области РФ российские военнослужащие. Они рассказали о том, как попали в плен и как с ними обращаются. А еще — о своем отношении к войне с Украиной.

В этом месте находились чеченцы. Все они позитивно реагируют на фразу "Слава Украине" и говорят в ответ "Героям Слава".

"Отношение к нам — ангельское"

Военнослужащий по имени Магомед рассказал нашему корреспонденту, что был взят в плен в Курской области, в Суджанском районе, 14 августа. Сам он является рядовым.

"К нам подъехали, нас окружили украинские военнослужащие. Мы добровольно сдались в плен", — рассказал он о событиях того дня, отметив, что не было смысла сопротивляться.

Магомед говорит, что на войну его забрали принудительно, а сам он воевать не хотел. При этом он понимает, что Россия напала на Украину так же, как и когда-то на его страну. Что касается отношения к военнопленным, Магомед отмечает, что оно просто ангельское.

"Я раньше не общался с украинской нацией. Вот когда мы прямо попали, к нам не человеческое отношение, а ангельское. Просто люди добродушны. Я раньше не знал, потому что жил в Чечне, украинцев я не знал. А сейчас отношение здесь и там, где мы раньше были… просто слов нет, как высказать отношение. С первого дня, как мы попали в плен, отношения украинских военнослужащих, и где мы из СИЗО были, ангельское", — восхищенно рассказал он.

При этом каждый из пленных ждет обмена. Магомед объясняет, что дома их ждут родные. Связи с ними у них пока не было.

"Войну пора заканчивать"

Еще один военнопленный — лейтенант Артем из Тульской области. Ему 21 год. Он рассказал, в тот день попал в окружение, была попытка выйти, но тут же военные нарвались на украинскую засаду:

"Выходили ночью через лесопосадки и вышли на украинских военных. Завязалась перестрелка. Я принял решение, чтобы не губить своих подчиненных, сдаться в плен".

Также военнопленный рассказал, что в задание его и его подчиненных входило прикрытие военных границ, чтобы туда не проникли разведывательные группы и т.д. За это ему платили в среднем 800 долларов в месяц. В его области, как сказал сам Артем, это средняя зарплата.

На вопрос нашего корреспондента, пленный высказал свое отношение к войне в Украине:

"Я по обществу вижу, что от войны все устали и пора ее заканчивать. Слишком все это затянулось. Заканчивать мирным договором".

При этом он считает, что исход будет таким, как договорятся политики.

Условия содержания собеседник нашего корреспондента назвал нормальными, как и отношение к ним. Их выводят на прогулку, где они могут позаниматься спортом.

"Сдался в плен со своим взводом"

32-летний лейтенант Юрий рассказал корреспонденту, что после начала наступления он со своими подчиненными попал в окружение и они сдались в плен. В подчинении у него была часть взвода — 14 солдат.

"Я раньше был сержантом. Но я в боевых действиях не участвовал, поэтому по состоянию здоровья я просто находился в тыловом населенном пункте", — объяснил он.

Военнопленный рассказал, что к ним украинские военные относятся нормально. У них есть трехразовое питание. При этом, оказывают по надобности медицинскую помощь. Сейчас он, как и остальные, ждет обмена.

На вопрос о том, знает ли Юрий, что Россия 10 лет назад напал на Украину, он ответил следующее:

"Ну, как 10 лет назад напала, я не знаю. Я знаю, что с 2014 года там было ополчение, Донбасс, Луганск. Ну, 24-й сейчас как раз и есть".

"Военнопленных, как граждане Украины, мы ненавидим, а как работники пенитенциарной системы — относимся к ним нормально"

Украинский военный рассказал "Телеграфу", что с начала Курской операции через это учреждение прошло более 400 военнопленных. Их привозят и затем забирают. Было и 150 за один раз. Сейчас там находится 50 военнопленных.

"Конечно, наше учреждение первоначально было создано для того, чтобы здесь задерживались заключенные. И у нас разные категории этих лиц.

Но мы к ним относимся и к военнопленным так же, как и к осужденным, которые у нас находятся одинаково. Мы готовы. Понятно, что военнопленных, как граждане Украины, мы их ненавидим, а как работники пенитенциарной системы относимся к ним нормально", — отметил он.

Военнопленным, согласно рассказам Юрия, предоставляют баню, чистую одежду, постельные принадлежности, зубные пасты, щетки, порошки, шампуни, туалетная бумага и прочее.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 13 сентября Украина и Россия провели очередной обмен пленными. Домой вернулись 49 украинцев и украинок.