Не варто забувати про те, скільки українців досі страждають в полоні

49 українців, які перебували у полоні РФ, нарешті вдома. Частина з них — 15 бійців — військові з легендарного полку "Азов". Однак разом з тим, ще сотні їх побратимів досі чекають звільнення.

Довгоочікуваний обмін військовополоненими відбувся у п'ятницю, 13 вересня. Це перший обмін за більш ніж рік, у якому взяли участь азовці. Серед звільнених — 4 чоловіки та 11 жінок, які нарешті змогли обійняти рідних після тривалої розлуки, повідомляє телеграм-канал "Азов".

"Для кожного бійця бригади, яка зараз тримає лінію оборони на одному з найважчих напрямків, повернення побратимів з полону – найбільша мотивація", — йдеться у повідомленні.

Звільнені азовці провели в полоні понад два роки. Їхнє повернення стало можливим завдяки зусиллям Президента України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ та Головного управління розвідки.

Разом з тим, у полоні досі перебуває значна кількість українських захисників. "Сьогодні більш ніж 900 бійців "Азову" залишаються в полоні. Ми боротимемось за кожного з них, пам'ятаємо про всіх і повернемо кожного на рідну землю", — наголошують у полку. Так, на кожного "азовця", повернутого 13 вересня, є близько 60 побратимів, що досі в полоні.

Нагадаємо, бійці полку "Азов" перебувають у російському полоні з травня 2022 року. Вони здалися за наказом вищого командування України, щоб зберегти життя своїх солдатів. Їм обіцяли безпеку, проте 29 липня 2022 року колонія в Оленівці, де їх утримували, потрапила під обстріл, багато полонених загинули.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Росії полонених "азовців" хочуть засудити до майже чверті століття колонії. Хто у списку?