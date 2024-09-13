Не стоит забывать о том, сколько украинцев до сих пор страдают в плену

49 украинцев, находившихся в плену РФ, наконец-то дома. Часть из них – 15 бойцов – военные из легендарного полка "Азов". Однако вместе с тем еще сотни их побратимов до сих пор ждут освобождения.

Долгожданный обмен военнопленными прошел в пятницу, 13 сентября. Это первый обмен за более чем год, в котором приняли участие азовцы. Среди освобожденных — 4 мужчины и 11 женщин, которые наконец-то смогли обнять родных после длительной разлуки, сообщает телеграмм-канал "Азов".

"Для каждого бойца бригады, которая сейчас держит линию обороны на одном из самых трудных направлений, возвращение побратимов из плена — самая большая мотивация", — говорится в сообщении.

Освобожденные азовцы провели в плену более двух лет. Их возврат стал возможным благодаря усилиям Президента Украины, Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел и Главного управления разведки.

Вместе с тем в плену до сих пор находится значительное количество украинских защитников. "Сегодня более 900 бойцов "Азова" остаются в плену. Мы будем бороться за каждого из них, помним обо всех и вернем каждого на родную землю", — отмечают в полку. Так, на каждого "азовца", возвращенного 13 сентября, есть около 60 побратимов, которые до сих пор находятся в плену.

Напомним, бойцы полка "Азов" находятся в российском плену с мая 2022 года. Они сдались по приказу высшего командования Украины, чтобы сохранить жизнь своих солдат. Им обещали безопасность, однако 29 июля 2022 года колония в Еленовке, где их содержали, попала под обстрел, многие пленники погибли.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в России пленных "азовцев" хотят приговорить к почти четверти века колонии. Кто в списке?