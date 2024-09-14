Україна розгорнула виробництво "натівських" снарядів: чим вони особливі

ЗСУ стануть менше залежати від поставок із країн Заходу

Україна змогла налагодити виробництво боєприпасів до 155 мм артилерії. Раніше у питаннях постачання снарядів "натівського" калібру ЗСУ покладалися виключно на західних союзників.

Про це розповів ексміністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін в інтерв’ю норвезькому виданню Nettavisen. За його словами, виробництво оборонної продукції при ньому зросло вдвічі, а до кінця року має зрости втричі.

Запуск виробництва 155 мм боєприпасів є важливою віхою для України, оскільки дозволить менше залежати від союзників.

"Я не можу багато сказати, але ми розпочали власне виробництво 155-міліметрових артилерійських снарядів", — сказав він.

Водночас він зазначає, що головною проблемою української військової промисловості, крім росіян, є недофінансування. Тому Камишін каже, що якщо Норвегія чи будь-яка інша країна хоче допомогти, вона може профінансувати виробництво боєприпасів на українських заводах.

"Ми бачимо, що наступного року за рахунок місцевих фондів можна буде профінансувати лише третину наших виробничих потужностей. Ми інтенсивно шукаємо інші джерела фінансування", — додав він.

Як повідомлялося раніше, наприкінці серпня норвезька компанія Nammo передала Україні свої технології виробництва 155-мм снарядів. Міністр оборони країни Бйорн Арільд Грам говорив, що розгортання виробництва відбуватиметься за рахунок Норвегії.

В інтерв’ю Камишин не уточнював, чи йдеться про виробництво снарядів Nammo, чи Україна змогла запустити виробництво своєї власної моделі.

На озброєнні ЗСУ стоїть велика кількість західних артилерійських систем, які використовують цей тип снарядів. Крім того, є у них і своя "домашня" САУ "Богдана", створена спеціально під "натовський" калібр. Хоча в арсеналі українських військових залишається багато радянських зразків озброєння, однак у майбутньому їм все одно доведеться переходити на 155 мм, щоб досягти сумісності із союзниками.