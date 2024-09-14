Украина развернула производство "натовских" снарядов: чем они особенны

ВСУ станут меньше зависеть от поставок из стран Запада

Украина смогла наладить производство боеприпасов к 155-мм артиллерии. Ранее в вопросах поставок снарядов "натовского" калибра ВСУ полагались исключительно на западных союзников.

Об этом рассказал экс-министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в интервью норвежскому изданию Nettavisen. По его словам, производство оборонной продукции при нем возросло в два раза, а к концу года должно вырасти втрое.

Запуск производства 155-мм боеприпасов является важной вехой для Украины, поскольку позволит меньше зависеть от союзников.

"Я не могу много сказать, но мы начали собственное производство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов", — сказал он.

Вместе с тем он отмечает, что главной проблемой украинской военной промышленности, помимо россиян, является недофинансирование. Поэтому Камышин говорит, что если Норвегия или любая другая страна хочет помочь, то она может профинансировать производство боеприпасов на украинских заводах.

"Мы видим, что в следующем году за счет местных фондов можно будет профинансировать только треть наших производственных мощностей. Мы интенсивно ищем другие источники финансирования", — добавил он.

Как сообщалось ранее, в конце августа норвежская компания Nammo передала Украине свои технологии по производству 155-мм снарядов. Министр обороны страны Бьерн Арильд Грам говорил, что разворачивание производства будет происходить за счет Норвегии.

В интервью Камышин не уточнял, идет ли речь о производстве снарядов Nammo, или же Украина смогла запустить производство своей собственной модели.

На вооружении ВСУ стоит большое количество западных артиллерийских систем, которые используют этот тип снарядов. Кроме того есть у них и своя "домашняя" САУ "Богдана", созданная специально под "натовский" калибр. Хотя в арсенале украинских военных остается много советских образцов вооружения, однако в будущем им все равно придется переходить на 155-мм, чтобы достичь совместимости с союзниками.