Норвезькі снаряди виготовлятимуть в Україні: в Осло виділять фінансування

В Україні виготовлятимуть норвезькі снаряди

Норвезька компанія Nammo передасть Україні свої технології виробництва 155-мм артилерійських снарядів. Тим часом уряд країни має намір профінансувати їхнє виробництво в Україні.

Про це йдеться на сайті уряду Норвегії. Зазначається, що країна і так нарощує виробництво боєприпасів, оскільки українська армія гостро їх потребує.

Зазначається, що компанія Nammo уклала угоду щодо ліцензійного виробництва артилерійських снарядів в Україні на потужностях місцевої оборонної компанії.

"Норвегія зараз робить свій внесок, передаючи боєприпаси зі своїх власних запасів і безпосередньо від промисловості. Тепер Nammo хоче поділитися своїми технологіями з Україною. Це означає, що українські сили зможуть отримувати припаси швидше", — розповів міністр оборони країни Бьорн Арільд Грам.

Зазначається, що Осло виділить кошти на розгортання виробництва снарядів в Україні, оскільки розуміє, що посилення української армії необхідне, зокрема, і для безпеки Норвегії.

Програму, за якою норвезькі оборонні компанії можуть отримати ліцензію на передачу технологій Україні, було запущено у березні 2024 року. Nammo була серед тих компаній, які змогли отримати відповідну ліцензію від МЗС країни.

Згідно з даними університету Кіля, який відстежує надання допомоги Україні, Норвегія з початку російського вторгнення виділила майже 1,2 мільярда євро військової допомоги.

Nammo (Nordic Ammunition Company) — норвезька оборонна компанія, що спеціалізується на виробництві боєприпасів, ракетних двигунів та вибухових матеріалів. Заснована у 1998 році, компанія працює як спільне підприємство між норвезьким урядом та фінською оборонною корпорацією Patria. Nammo відома своїми розробками у галузі малокаліберних боєприпасів, систем управління вогнем, а також високотехнологічних компонентів для авіації та космічної галузі.

Як повідомлялося раніше, Норвегія серед країн, з якими Київ підписав двосторонню угоду про безпеку. Вона також зобов’язалася виділити майже 6,4 млрд євро на підтримку України у 2023-2027 роках.