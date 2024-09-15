Якою має бути зарплата вчителів? У профспілці назвали обгрунтовану законом цифру

Міністерство освіти має визнати, що зарплати вчителів занадто низькі

Рівень зарплат в українській системі освіти регулюється законодавством і вже більше року освітяни мали б отримувати підвищені ставки, однак влада відповідає, що грошей нема. Тож педагоги вкрай негативно сприймають таке ставлення можновладців до себе.

Про це "Телеграфу" розповів заступник голови Профспілки працівників освіти й науки України Сергій Романюк.

Більше читайте на сайті "Телеграф" у публікації: "Для помічників нардепів гроші є, а для вчителів немає": владі озвучили варіант як підняти зарплати освітянам".

– У нас є чинний Закон України "Про освіту", ст. 61 якого визначено: "посадовий оклад педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії встановлюється в розмірі трьох мінімальних заробітних плат", – каже освітянин. – Станом на зараз повинно бути 24 тис. гривень. Ця норма мала почати діяти з 2023 року, що було прописано в перехідних положеннях. Вже закінчується 2024-й, а її застосовувати не планують. На всі наші запити до уряду отримуємо відповідь: грошей не вистачає. При цьому ми чуємо, що зарплати помічникам депутатів підняли до 132 тис. гривень. Це не виглядає справедливим і сприймається вкрай негативно.

Профспілковий діяч висунув пропозицію: якщо держава не має коштів для виплат педагогам відповідно до закону, слід визнати це державним боргом.

– Виписуйте облігації чи векселі й беріть зобов'язання розрахуватися за ними по закінченні воєнного часу, визначивши на законодавчому рівні, протягом якого періоду це має статися. Це один зі шляхів розв'язання питання. Так, цю ідею поки не підтримало міністерство, але принаймні визнає, що заробітна плата вчителів дійсно занадто низька і не спонукає молодих людей йти у професію, а вчителів зі стажем і досвідом – в ній лишатися, – каже освітянин.

Він також висловив сподівання, що першочергово уряд все-таки розгляне постанову про збільшення посадового окладу працівника І тарифного розряду до 3600 гривень. Це дозволить вже цього року підняти виплати педагогам.

Нагадаємо, нардеп, секретар комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій Наталія Піпа заявила "Телеграфу", що у держави нема спроможності підвищити зарплати вчителям до 40 тисяч гривень за рахунок бюджету.