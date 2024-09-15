Какой должна быть зарплата учителей? В профсоюзе назвали обоснованную законом цифру

Министерство образования должно признать, что зарплаты учителей слишком низкие

Уровень зарплат в украинской системе образования регулируется законодательством и уже больше года педагоги должны получать повышенные ставки, однако власти отвечают, что денег нет. Так что педагоги крайне негативно воспринимают такое отношение власть имущих к себе.

Об этом "Телеграфу" рассказал заместитель председателя Профсоюза работников образования и науки Украины Сергей Романюк.

Больше читайте на сайте "Телеграф" в публикации: "Для помощников нардепов деньги есть, а для учителей нет": власти озвучили вариант как поднять зарплаты педагогам".

– У нас есть действующий Закон Украины "Об образовании", ст. 61 которого определено: "должностный оклад педагогического работника самой низкой квалификационной категории устанавливается в размере трех минимальных заработных плат", – говорит педагог. – По состоянию на данный момент должно быть 24 тыс. гривен. Эта норма должна была начать действовать с 2023 г., что было прописано в переходных положениях. Уже заканчивается 2024 год, а ее применять не планируют. На все наши запросы правительству получаем ответ: денег не хватает. При этом мы слышим, что зарплаты помощникам депутатов подняли до 132 тысяч гривен. Это не выглядит справедливо и воспринимается крайне негативно.

Профсоюзный деятель выдвинул предложение: если у государства нет средств для выплат педагогам в соответствии с законом, следует признать это государственным долгом.

– Выписывайте облигации или векселя и обязуйтесь рассчитаться по ним по окончании военного времени, определив на законодательном уровне, в течение какого периода это должно произойти. Это один из путей решения вопроса. Да, эту идею пока не поддержало министерство, но хотя бы признает, что заработная плата учителей действительно слишком низкая и не побуждает молодых людей идти в профессию, а учителей со стажем и опытом – в ней оставаться, – говорит работников сферы образования.

Он также выразил надежду, что в первую очередь правительство все-таки рассмотрит постановление об увеличении должностного оклада работника І тарифного разряда до 3600 гривен. Это позволит уже в этом году поднять выплаты педагогам.

Напомним, нардеп, секретарь комитета ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций Наталья Пипа заявила "Телеграфу", что у государства нет возможности повысить зарплаты учителям до 40 тысяч гривен за счет бюджета.