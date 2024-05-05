Не бачу можливостей зростання зарплати: у ВР пояснили що буде з оплатою праці педагогів

Допомогти можуть лише закордонні партнери

У держави немає спроможності підвищити зарплати вчителям до 40 тисяч гривень за рахунок бюджету. Про це в інтерв’ю "Телеграфу" заявила народна депутатка, секретар комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій Наталія Піпа.

За словами народної обраниці, держбюджет просто не потягне такого кардинального підвищення зарплат педагогам.

"Де шляхи зростання, я не знаю, хіба що будемо залучати кошти з-за кордону. Ми на освіту витрачаємо 7% ВВП. Це дуже високий відсоток порівняно з більшістю країн, але проблема в тому, що у нас ВВП низький в абсолютних величинах. Тож я не бачу, де є можливість додаткового зростання зарплати без залучення коштів з-за кордону. Спроможності державного бюджету платити 40 тисяч гривень кожному вчителю я не бачу", — зазначила Наталія Піпа.

Нагадаємо, що за словами міністра освіти та науки Оксена Лісового, працювати вчителями йдуть не заради грошей.

Повний текст інтерв’ю з Наталією Піпою читайте на сайті "Телеграф" у понеділок, 6 травня.