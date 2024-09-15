Погрожував Зеленському, співав радянські пісні та не лише: де зараз одіозний ексдепутат Рабінович та як виглядає

Політик втік за кордон ще до початку війни

Вадим Рабінович був співголовою забороненої політичної партії "Опозиційна платформа — За життя". Упродовж своєї діяльності він просував в Україні проросійські наративи на догоду Кремлю. Також нещодавно ми розповідали про іншого екснардепа Євгена Мураєва, який мав антиукраїнські погляди.

Політик мав власні програми на телеканалі NewsOne, де займався поширенням російської пропаганди в Україні. Такою ж була його робота на посаді депутата. "Телеграф" розповість, що ще робив Рабінович протягом кар'єри й де перебуває зараз.

Що відомо про Вадима Рабіновича

Чоловік родом із Харкова, де здобував освіту в Національному автомобільно-дорожньому університеті. Однак навчання у виші не завершив. Служив у армії, після чого почав працювати майстром будівельного управління.

У 80-х двічі був заарештований через розкрадання значної суми державних коштів. Чоловік був засуджений до 14 років позбавлення волі у таборі суворого режиму. Покарання відбував поблизу Харкова.

Після звільнення з колонії став президентом Всеукраїнського єврейського конгресу. Був співзасновником компанії "Студія 1+1" і створив видавничий дім "CN — Столичные новости".

На останній кілька разів подавала позови до суду Міжрегіональна академія управління персоналом за неправдиву інформацію і завжди вигравала. Так, до 2006 року компанія мала збитки на суму у понад 3,7 мільйона гривень. Згодом купив телеканал News One і почав керувати медіагрупою News Network.

У 2014 році балотувався у президенти, отримавши 2,25% голосів виборців. Натомість пройшов до парламенту від партії "Опозиційний Блок". Саме депутати від цієї політичної сили голосували за "диктаторські" закони, які обмежували права й свободи людини. Зокрема, влада отримувала більше можливостей карати майданівців.

Згодом разом із Євгеном Мураєвим перейшов у партію "За життя!", а також продав йому свій канал News One. Утім, продовжував вести антиукраїнську риторику на цьому медіаресурсі у власній програмі "За життя". Теж саме можна сказати про програми "Хто кому Рабінович" та "Розмови За життя з Рабіновичем" на "112 Україна", які належали нардепу й куму Путіна Віктору Медведчуку.

У 2019 році був одним із засновників "Опозиційної платформи — За Життя" та увійшов до Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Рабінович закликав до святкування Дня перемоги 9 травня, а також відправлення депутатів у Москву на парад. Прославляв радянських військових і вмикав у парламентів пісню з СРСР "Священна війна".

Виступав у парламенті російською, попри те, що народні обранці, згідно з законом, повинні розмовляти державною мовою.

Публікував у своїх соцмережах мапу України без тимчасово окупованого Криму, де можна було побачити "поділ" за мовною ознакою.

Заявляв, що Банкова планує повномасштабні воєнні дії на Донбасі.

Називав партію "Слуга народу" "фашистським дияволом" та погрожував президенту Зеленському імпічментом. Причиною стало блокування пропагандистських медіаресурсів — "112 Україна", NewsOne і ZIK.

Чим займається зараз

Менше, ніж за 2 тижні до повномасштабного вторгнення росіян Рабінович написав у своєму фейсбуці, що Захід почав війну проти України. З того часу припинив відвідувати засідання Верховної Ради.

У березні 2022 року з'ясувалось, що проросійський нардеп поїхав до Ізраїлю, за його словами, з робочим візитом. Він писав, що контактує з посольством України в цій країні та "робить усе, що може".

Згодом у медіа ширилась інформація, що президент Зеленський позбавив Рабіновича громадянства, хоча офіційного указу не було. Водночас у пресі давно подейкували, що екснардеп має ізраїльське громадянство.

Через певний час Рабіновича позбавили депутатського мандату. А невдовзі й Державне бюро розслідувань повідомило йому про підозру у державній зраді. Екснардепу обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та оголосили в розшук.

У 2024 році Рабіновичу звинуватили в державній зраді, за що передбачено 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Утім, наразі політик переховується за кордоном, тому його судять заочно. У ДБР повідомили, що Рабінович діяв на шкоду Україні, поширюючи антиукраїнські тези.

"Його пропагандистська діяльність допомагала керівництву російської федерації досягати своїх військово-політичних цілей та забезпечувала РФ ідеологічну допомогу в проведенні підривної діяльності проти України", — писали у бюро.

Зараз колишній політик повністю змінив сферу діяльності. Він висловлюється про різні духовні та релігійні питання на одній з онлайн-платформ. Зокрема, розповідає про те, якою має бути вдячність, чи є в цьому світі страждання та яка мета шлюбу відповідно до Тори — священної книги євреїв.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, де зараз перебуває колишній міністр освіти й науки Дмитро Табачник. Він завжди мав проросійську риторику.