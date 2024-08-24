Хотів стати президентом, але звинувачений у держзраді: де зараз екснардеп Мураєв і в яких скандалах був замішаний (фото)

За деякими даними, Мураєв втік з України напередодні вторгнення Росії

В українській політиці є скандальні особи, які отримали звинувачення у державній зраді, крім Нестора Шуфрича, у цьому списку й екснардеп Євген Мураєв. Саме він був власником закритого телеканалу "НАШ", який використовувався для пропаганди на користь Росії.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз Євген Мураєв і яким був його політичний шлях. Також ми дізналися цікаві дані про особисте життя.

Хто такий Євген Мураєв і в яких скандалах він був замішаний

Народився Євген Мураєв у райцентрі Зміїв у Харківській області у сім’ї представників радянської еліти середньої руки, тому у ті роки відносився до "золотої молоді", оскільки батьки забезпечували йому безтурботне життя.

У 90-ті роки він почав пробувати себе в ролі бізнесмена, а трохи пізніше пішов у політику, оскільки після "Помаранчевої революції" був попит на "нові обличчя". Першим кроком до успіху стала перемога на виборах до Харківської облради у 2006 році, куди він пройшов як представник олігархічного проєкту "Віче". А після того, як на виборах президента переміг Янукович, Мураєва було призначено на посаду голови Зміївської РДА.

Така важлива посада допомогла Мураєву пробитися до Верховної Ради. На виборах-2012 він без проблем здобув перемогу у своєму 181 окрузі та став членом фракції "Партії регіонів". Ще тоді він вирізнявся скандальними проросійськими заявами. Після Євромайдану у 2014 році політик знову став депутатом тільки від фракції "Опозиційний блок". Згодом партія "розвалилася" і його соратник Вадим Рабінович об’єднався з Віктором Медведчуком. Їхня політична сила "Опозиційна платформа — За життя" почала збирати навколо себе проросійський електорат.

Євген Мураєв та Вадим Рабінович

Коли їхні шляхи з Рабіновичем розійшлися, Мураєв створив свій проєкт — телеканал "Наш". Його він використав, щоб розкрутити свою особистість та вести пропаганду на користь Росії. На виборах у 2019 році Мураєв став кандидатом у президенти України, запустивши свою партію "Наші". Проте через низький рейтинг він зняв кандидатуру.

Євген Мураєв став кадидатом у президенти України у 2019 році

Ще більше скандалів навколо Мураєва виникло, коли він назвав "Євромайдан" — "державним переворотом", а військові дії на Донбасі — "громадянським конфліктом", до якого не має відношення Росія. Ще в одному з інтерв’ю Мураєв заявив, що український режисер Олег Сенцов є "терористом".

Євген Мураєв

На телеканалі "НАШ" він неодноразово критикував владу, виступав проти вступу України до НАТО. Ек-нардеп регулярно давав слово ворогам нашої держави та легітимізував в інфопросторі російську адженду.

Борди з Мураєвим обливали фарбою, Фото: vinbazar

Де зараз Євген Мураєв та хто його дружина

Відомо, що перший шлюб Мураєв уклав із Валерією Тарановою, яка була дочкою впливового політика-бізнесмена часів Леоніда Кучми Олега Таранова. І такий вдалий шлюб допоміг кар’єрі проросійського політика. Від першого шлюбу у Мураєва двоє синів (Михайло та Ігор). У 2017 році вони з Валерією розлучилися.

Євген Мураєв та його перша дружина Валерія

Другою дружиною екснардепа стала актриса Катерина Гордієнко. 2020 року в подружжя народилася дочка, а в 2021 році — син.

Євген Мураєв із дружиною Катериною

Напередодні повномасштабного вторгнення РФ Мураєв утік з України. Тоді британська розвідка заявляла, що окупанти хочуть повалити українську владу і на чолі квазі-держави поставити Мураєва. Політик намагався віджартуватися, але зрозумів, що краще виїжджати за кордон. За деякими даними, він залишив нашу країну у травні 2022 року. Востаннє його бачили у Відні.

У 2023 році СБУ офіційно висунула звинувачення проти колишнього депутата Верховної ради від нині забороненої партії "Наші" Євгена Мураєва. Його підозрюють у державній зраді (стаття 111 КК України) та заподіянні шкоди інформаційній безпеці України через підконтрольний йому телеканал "НАШ". У нього провели обшуки, виявивши російські рублі, зброю та книги про РФ. У 2024 році СБУ завершила розслідування і справа Мураєва пішла до суду. Зловмиснику загрожує до 15 років в’язниці з конфіскацією майна.

Євгену Мураєву оголосила підозру у держзраді

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