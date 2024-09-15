Угрожал Зеленскому, пел советские песни и не только: где сейчас одиозный экс-депутат Рабинович и как выглядит

Политик сбежал за границу еще до начала войны

Вадим Рабинович был сопредседателем запрещенной политической партии "Оппозиционная платформа — При жизни". За свою деятельность он продвигал в Украине пророссийские нарративы в угоду Кремлю. Также недавно мы рассказывали о другом экс-нардепе Евгении Мураеве, который имел антиукраинские взгляды.

У политика были собственные программы на телеканале NewsOne, где занимался распространением российской пропаганды в Украине. Такой же была его работа на должности депутата. "Телеграф" расскажет, что еще делал Рабинович на протяжении карьеры и где находится сейчас.

Что известно о Вадиме Рабиновиче

Мужчина родом из Харькова, где получал образование в Национальном автомобильно-дорожном университете. Однако учебу в вузе не закончил. Служил в армии, после чего стал работать мастером строительного управления.

В 80-е дважды был арестован из-за хищения значительной суммы государственных средств. Мужчина был приговорен к 14 годам лишения свободы в лагере строгого режима. Наказание отбывал вблизи Харькова.

После освобождения из колонии стал президентом Всеукраинского еврейского конгресса. Был соучредителем компании "Студия 1+1" и создал издательский дом "CN — Столичные новости".

На последний подавала иски в суд Межрегиональная академия управления персоналом за ложную информацию и всегда выигрывала. Так, к 2006 году компания имела убытки на сумму более 3,7 миллиона гривен. Потом купил телеканал News One и начал управлять медиагруппой News Network.

В 2014 году баллотировался в президенты, получив 2,25% голосов избирателей. Прошел в парламент от партии "Оппозиционный Блок". Именно депутаты от этой политической силы голосовали за "диктаторские" законы, которые ограничивали права и свободы человека. В частности, власти получали больше возможностей наказывать майдановцев.

Затем вместе с Евгением Мураевым перешел в партию "За жизнь!", а также продал ему свой канал News One. Однако продолжал вести антиукраинскую риторику на этом медиаресурсе в собственной программе "За жизнь". То же можно сказать о программах "Кто кому Рабинович" и "Разговоры За жизнь с Рабиновичем" на "112 Украина", которые принадлежали нардепу и куму Путина Виктору Медведчуку.

В 2019 году был одним из основателей "Оппозиционной платформы — За Жизнь" и вошел в Комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.

Рабинович призвал к празднованию Дня победы 9 мая, а также отправке депутатов в Москву на парад. Прославлял советских военных и включал в парламент песню из СССР "Священная война".

Выступал в парламенте на русском, несмотря на то, что народные избранники, согласно закону, должны говорить на государственном языке.

Публиковал в своих соцсетях карту Украины без временно оккупированного Крыма, где можно было увидеть "разделение" по языковому признаку.

Заявлял, что Банковая планирует полномасштабные военные действия в Донбассе.

Называл партию "Слуга народа" "фашистским дьяволом" и угрожал президенту Зеленскому импичментом. Причиной стало блокирование пропагандистских медиаресурсов — "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Чем занимается сейчас

Меньше, чем за 2 недели до полномасштабного вторжения россиян Рабинович написал в своем фейсбуке, что Запад начал войну против Украины. С тех пор перестал посещать заседания Верховной Рады.

В марте 2022 года выяснилось, что пророссийский нардеп отправился в Израиль, по его словам, с рабочим визитом. Он писал, что контактирует с посольством Украины в этой стране и "делает все, что может".

Впоследствии в СМИ распространялась информация, что президент Зеленский лишил Рабиновича гражданства, хотя официального указа не было. В то же время в прессе давно говорили, что у экс-нардепа есть израильское гражданство.

Через некоторое время Рабинович был лишен депутатского мандата. А вскоре и Государственное бюро расследований сообщило ему о подозрении в государственной измене. Экс-нардепу избрали меру пресечения в виде содержания под стражей и объявили в розыск.

В 2024 году Рабиновичу обвинили в государственной измене, за что предусмотрено 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Впрочем, политик скрывается за границей, поэтому его судят заочно. В ДБР сообщили, что Рабинович действовал в ущерб Украине, распространяя антиукраинские тезисы.

"Его пропагандистская деятельность помогала руководству российской федерации достигать своих военно-политических целей и обеспечивала РФ идеологическую помощь в проведении взрывной деятельности против Украины", — писали в бюро.

Сейчас бывший политик полностью сменил сферу деятельности. Он высказывается о различных духовных и религиозных вопросах на одной из онлайн-платформ. В частности, рассказывает о том, какова должна быть благодарность, есть ли в этом мире страдания и какая цель брака в соответствии с "Торой" — священной книгой евреев.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, где сейчас находится бывший министр образования и науки Дмитрий Табачник. Он всегда имел пророссийскую риторику.