Вкрадена квартира, співпраця з КДБ і не тільки: топ-3 гучних скандалів за участю "правої руки" Януковича Ганни Герман

Ганна Герман зникла з публічного простору

Однією з найскандальніших особистостей в українській політиці є Ганна Герман, яка користувалася поганою славою серед колег, зате завоювала схильність експрезидента Віктора Януковича. Активна політична кар’єра нардепа не обійшлася без критики та компромату, який ще більше підігрівав інтерес до її персони.

"Телеграф" вирішив згадати, у яких гучних скандалах фігурувала екссоратниця Віктора Януковича. Цікаво те, що звинувачення у свій бік і різні закиди Ганна намагалася не коментувати, не намагаючись публічно виправдати себе.

Гучні скандали за участю ексрадниці Януковича Ганни Герман

Вкрадена квартира у Києві

У ЗМІ з’явилися матеріали, де стверджувалося, що квартира Ганни Германа, розташована навпроти Національної опери у Києві (вул. Б.Хмельницького, 29), була фактично нею вкрадена. Журналісти дізналися, що її попереднім власником був директор "Радіо Свобода" Роман Купчинський, який продавав її, виїжджаючи за кордон. Ганна Герман вирішила її викупити й перерахувала власнику аванс (20% вартості), а коли документи на житло були переоформлені, екснардеп перестала спілкуватися з Купчинським і не повернула йому решту коштів.

Квартира Ганни Герман в Києві

Агент КДБ?

Новий скандал за участю Ганни Герман спалахнув, коли журналіст Аскольд Крушельницький звинуватив її у співпраці з КДБ. За його словами, колишня нардеп була агентом КДБ з 1979 року та носила псевдонім "Тереза". У мережі навіть з’явилася фотокопія документа, написана від руки, де зазначено, що деяка Галина Стеців погоджується співпрацювати з КДБ і копія одного з доносів агента "Терези".

Підозра у співпраці з КДБ

Ганна Герман цю інформацію спростувала і навіть мала намір подати на журналіста до суду за "наклеп". Публічно вона не коментувала подібні звинувачення на свою адресу, хоча після цього у співпраці з КДБ її підозрював і Сергій Лещенко, який оприлюднив свідчення ексспівробітника ГРУ щодо її роботи з відомством.

Ганна Герман — агент КДБ на прізвисько "Тереза"

Образа українських військовослужбовців

Ганна Герман часто дозволяла собі публічно критикувати колег та робила скандальні заяви щодо військовослужбовців. Якось в ефірі "112 каналу" колишня радниця Януковича назвала українських бійців, які стали на захист Донбасу, "моральними каліками". Спочатку вона акцентувала, що за Януковича в Україні не було війни, потім зазначила, що в АТО відправляють дітей, які повертаються у жахливому стані та починають "вбивати своїх матерів".

Щобільше, під час одного з ефірів вона закликала вшанувати пам’ять російських терористів, а точніше за всіх тих, хто загинув на Донбасі, "і з одного, і з іншого боку": Користувачі соцмереж різко розкритикували висловлювання колишньої соратниці Януковича.

Ганна Герман

"Телеграф" писав раніше, що відомо про чоловіка ексрадниці Януковича Герман. Чоловік веде непублічний спосіб життя.