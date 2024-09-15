Називав українців "малоросами", втік з Януковичем та отримав 15 років тюрми: де зараз скандальний ексміністр Табачник

Політик продовжує вести антиукраїнську діяльність

Дмитро Табачник — одіозний політик, який колись обіймав посаду міністра освіти і науки України. За час своєї діяльності запам'ятався антиукраїнськими заявами та ідеями. До речі, раніше ми розповідали, куди зник колишній проросійський депутат Олександр Єфремов.

Діяльність Дмитра Табачника на посаді міністра освіти і науки викликала чимало запитань. Адже він просував проросійський порядок денний, працюючи в освітній галузі. "Телеграф" розкаже більше про скандального політика та чим він займається зараз.

Що відомо про Дмитра Табачника

Чоловік народився у Києві, де навчався на історика. Працював за фахом у державному архіві кінофотодокументів та Інституті історії України АНУ. Згодом поступово переходив у політику. Керував пресслужбою Кабміну при Кучмі, згодом став керівником його виборчої кампанії, під час якої просувалися ідеї співпраці з Росією. Певний час керував Адміністрацією Президента, але був звільнений через скандал з тим, що незаконно надав собі звання полковника.

Певний час Табачник був народним депутатом, а потім віцепрем'єром в першому уряді Віктора Януковича. Там він потрапив у новий скандал. Від імені Януковича політик подарував музею історії України листи Михайла Грушевського. Він ствердив, що тодішній прем'єр-міністр купив ці раритетні речі на зекономлені добові. Потім виявилось, що листи викрали з архіву у Львові.

Фото з мережі

У 2007 році став народним обранцем від проросійської "Партії Регіонів". Будучи депутатом, не підтримав відзначення пам'яті борця за свободу України Романа Шухевича, ствердивши, що той отримував нагороди від Гітлера. Випускав скандальні матеріали, в яких називав українців "малоросами", а науковців, котрі вивчають Голодомор — "голодоморцями".

У 2010 році Табачник став міністром освіти й науки, проти чого українці виходили на мітинги в багатьох містах. На своїй посаді вів антиукраїнську діяльність, що викликало обурення великої частини громадян:

просував ідеї білінгвізму — володіння двома мовами — українською та російською як рідними;

наголошував на обов'язковому вивченні російської літератури;

виступав за скорочення сільських шкіл, вищих навчальних закладів і предметів у школах;

маніпулював історичними фактами, стверджуючи, що злочини у Бабиному Яру чинив оунівський курінь;

скорочував години на вивчення історії України для 5-9 класів;

намагався скасувати український дубляж.

Після подій Євромайдану втік до Росії та отримав там громадянство. У 2015 році СБУ оголошувала Табачника у розшук за звинувачення у зловживанні службовим становищем для привласнення майна.

У 2018 році політик почав вести бізнес в окупованому Криму, сплачуючи податки в бюджет країни-агресорки. Йшлося про оренду та лізинг вантажних транспортних засобів і продаж сільськогосподарської сировини.

Чим займається Табачник зараз

У листопаді 2022 року СБУ оголосила Табачнику про підозру у державній зраді. Там виявили докази співпраці колишнього міністра з російськими спецслужбами. Виявилось, що колишній регіонал почав співпрацю з окупантами у Херсонській та Запорізькій областях. А саме — консультував зрадників Сальдо і Балицького щодо проведення псевдореферендумів.

Крім цього, Табачник намагався стати депутатом в окупованій Запорізькій області від партії "Єдина Росія". А згодом став радником зрадника Балицького на цій території. Окупанти нагородили ексрегіонала медаллю за участь у так званій "СВО".

У 2023 році президент Зеленський позбавив Табачника громадянства. Також запровадили санкції, терміном на 10 років. А прокуратура заарештувала кошти ексрегіонала, сумою у понад 2 мільйони доларів. Згодом йому повідомили про нову підозру — допомогу країні-агресорці та порушення законів та звичаїв війни.

У березні 2024 року Табачника визнали винним у державній зраді, пособництві державі-агресору та порушення законів та звичаїв війни. Йому призначили 15 років ув'язнення заочно, а також конфіскували майно на понад 200 мільйонів гривень.

А на одній з конференцій в Москві Табачник закликав до деукраїнізації, тобто, знищення всього українського. Ролик помітив журналіст Денис Казанський. Тобто, зараз колишній регіонал продовжує вести антиукраїнську діяльність.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, куди зник колишній міністр культури Євгеній Нищук. Нещодавно він отримав нову посаду.