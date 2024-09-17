В'їзд українців у Європу: як буде працювати електронний "прикордонник"

Термінали самообслуговування з'являться на вокзалах та в аеропортах

Із 10 листопада 2024 року мандрівники з країн, які не входять до Шенгенської зони (у тому числі з України), зіткнуться з новим прикордонним контролем та системою моніторингу. Їх буде обслуговувати система (EES (анг. The Entry/Exit System, тобто Система в'їзду/виїзду) — тобто автоматизований прикордонник, який реєструватиме громадян із допомогою новітніх технологій

Більше читайте на сайті "Телеграф" у статті: "Українцям скасують безвіз? Через що піднялася паніка та що насправді змінюється в ЄС"

Тепер у паспорті не ставитимуть печатки з датою. А ваші в’їзди та виїзди (відмови у в’їзді) реєструватимуться в електронному вигляді.

з датою. А ваші в’їзди та виїзди (відмови у в’їзді) реєструватимуться в електронному вигляді. Система автоматично бачитиме, чи не перевищили ви дозволений час перебування в Шенгенській зоні — тобто 90 днів протягом 180 днів.

Спочатку треба буде підійти до автомата і просканувати паспорт, інші проїзні документи. Такі термінали самообслуговування будуть на вокзалах, в аеропортах.

EES реєструватиме ім’я, біометричні дані, дату й місце в’їзду та виїзду. Раз на 3 роки буде проводитися зняття сканів обличчя та відбитків пальців.

Завдяки фото та відбиткам пальців EES ускладнить використання підроблених паспортів злочинцям, терористам або російським шпигунам.

Чи стосуватиметься це біженців?

Новий тип контролю EES із самостійним скануванням паспорта в терміналі не поширюватиметься на громадян ЄС, резидентів, а також тих, хто має довгострокові візи. Відповідно, українські громадяни, що живуть в Євросоюзі постійно, швидше за все стали резидентами цих країн. Тому українська біженці закордоном, які там живуть постійно, навіть не муситимуть нічого сплачувати за в'їзд.

Також не стосуватиметься норма тих, хто має дійсний дозвіл на місцевий прикордонний рух.

Нагадаємо, орієнтовно весною 2025 року буде запроваджено Європейську систему інформації та авторизації подорожей — ETIAS. Якщо у вас нема довгострокової візи чи посвідки на проживання — доведеться заплатити збір у 7 євро і просити дозволу на в’їзд.