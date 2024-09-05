В’їзд до Європи у 2025 році стане платним: як отримати дозвіл і скільки він коштує

Важлива інформація для безвізових мандрівників

У 2025 році набудуть чинності нові правила в’їзду до країн ЄС. Ці норми мали запрацювати вже в 2024 році, проте їхнє впровадження відклали до середини наступного року.

Після офіційного запуску програми для в’їзду до будь-якої з 30 країн Євросоюзу потрібно буде отримати спеціальний дозвіл на подорожі – ETIAS. Про це повідомляє Forbes.

Рада ЄС із внутрішніх справ та юстиції має намір запустити систему ETIAS у травні 2025 року. Після набрання чинності новими нормами громадянам 60 держав, які мають безвізовий режим з ЄС, знадобиться спеціальний дозвіл для подорожей до країн Євросоюзу.

До переліку держав, громадянам яких потрібно буде отримувати ETIAS, потрапила і Україна.

Що таке дозвіл на подорожі ETIAS

ETIAS – це європейська система інформації та авторизації подорожей Entry/Exit. Фактично, це електронна база, яка покликана замінити ручне проставлення штампів у закордонних паспортах.

Дозвіл на подорож ETIAS буде новою вимогою щодо в’їзду для всіх безвізових мандрівників, які в’їжджають до будь-якої з 30 країн Євросоюзу.

За допомогою цієї системи в ЄС хочуть запобігти в’їзду тих, хто загрожує громадському порядку, національній безпеці або міжнародним відносинам країнам Шенгенської угоди.

Як отримати дозвіл

Туристам необхідно буде подати заявки на порталі Європейської системи інформації та авторизації для подорожей або зареєструватися через мобільний додаток ETIAS, який з’явиться напередодні запуску програми.

Сама процедура триватиме кілька хвилин, а рішення надійде протягом 4 днів. Для цього необхідно мати паспорт, дійсний понад 3 місяці, вказати адресу електронної пошти, заповнити онлайн-форму та сплатити збір.

Скільки коштує ETIAS і як довго діє дозвіл

Дозвіл на подорож ETIAS дає право перебувати у будь-якій із 30 європейських країн протягом 90 днів. Воно прив’язане до паспорта людини та діє протягом трьох років. Однак якщо людина отримує новий закордонний паспорт, то необхідно буде зробити новий дозвіл.

Коштує ETIAS 7 євро. Однак, дозвіл буде безкоштовним для людей віком до 18 або старше 70 років.

Що ще потрібно знати мандрівникам

Для отримання дозволу на подорож ETIAS вам не потрібно буде йти в консульство, а ваші біометричні дані не збиратимуться. Подати заявку можна буде онлайн.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що безвіз для України розширюється, оскільки було підписано угоду з ще однією країною. Зазначається, що угода набуде чинності після завершення внутрішніх процедур обох держав.