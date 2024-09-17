Въезд украинцев в Европу: как будет работать электронный "пограничник"

Терминалы самообслуживания появятся на вокзалах и аэропортах.

С 10 ноября 2024 года путешественники из стран, не входящих в Шенгенскую зону (в том числе из Украины), столкнутся с новым пограничным контролем и системой мониторинга. Их будет обслуживать система (EES (англ. The Entry/Exit System, т.е. Система въезда/выезда) — автоматизированный "пограничник", который будет регистрировать граждан с помощью новейших технологий

Больше читайте на сайте "Телеграф" в статье: "Украинцам отменят безвиз? Из-за чего поднялась паника и что действительно меняется в ЕС".

Теперь в паспорте не будут ставить печати с датой. А ваши въезды и выезды (отказы во въезде) будут регистрироваться в электронном виде.

с датой. А ваши въезды и выезды (отказы во въезде) будут регистрироваться в электронном виде. Система будет автоматически видеть, не превысили ли вы разрешенное время пребывания в Шенгенской зоне — то есть 90 дней в течение 180 дней.

Сначала нужно будет подойти к автомату и просканировать паспорт, другие проездные документы. Такие терминалы самообслуживания будут на вокзалах, в аэропортах.

EES будет регистрировать имя, биометрические данные, дату и место въезда и выезда. Раз в 3 года будет производиться снятие сканов лица и отпечатков пальцев.

Благодаря фотографиям и отпечаткам пальцев EES осложнит использование поддельных паспортов преступникам, террористам или российским шпионам.

Будет ли это касаться беженцев?

Новый тип контроля EES с самостоятельным сканированием паспорта в терминале не будет распространяться на граждан ЕС, резидентов, а также имеющих долгосрочные визы. Соответственно, украинские граждане, живущие в Евросоюзе постоянно, скорее всего, стали резидентами этих стран. Поэтому украинские беженцы за рубежом, которые там живут постоянно, даже не будут ничего платить за въезд.

Также не будет касаться норма тех, кто имеет действительное разрешение на местное пограничное движение.

Напомним, ориентировочно весной 2025 года будет внедрена Европейская система информации и авторизации путешествий — ETIAS. Если у вас нет долгосрочной визы или вида на жительство, придется заплатить сбор в 7 евро и просить разрешения на въезд.