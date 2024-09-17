Українцям скасують безвіз? Через що піднялася паніка та що насправді змінюється в ЄС

Прикордонники відмовляться від печаток, все автоматизують

Українцям перестануть ставити печатки при в’їзді в ЄС вже менш ніж за 2 місяці, а з весни — змусять платити збір 7 євро.

Від 10 листопада 2024 року у ЄС впроваджують систему в’їзду/виїзду (EES Entry/Exit System), яка стосуватиметься мандрівників з усіх країн поза ЄС та Шенгенською зоною. А весною — збір у рамках ETIAS (European Travel Information and Authorisation System).

"Телеграф" відповідає на найпоширеніші питання щодо EES та пояснює, що зміниться:

Чи скасують безвіз 10 листопада?

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Соцмережами вже кілька тижнів поширюються відео, ніби українці платитимуть за в’їзд в ЄС вже у вересні, також можна знайти маніпулятивні дописи про скасування безвізу. Проте насправді офіційні джерела ЄС повідомляють про інше — безвіз не скасовують. Та й кошти за в’їзд на першому етапі теж не братимуть.

Але 10 листопада 2024 року мандрівники з країн, які не входять до Шенгенської зони (у тому числі з України), зіткнуться з новим прикордонним контролем та системою моніторингу.

Система (EES) — це автоматизований прикордонник, який реєструватиме громадян за допомогою новітніх технологій:

У паспорті не ставитимуть печатки з датою. Ваші в’їзди та виїзди (відмови у в’їзді) реєструватимуться в електронному вигляді.

з датою. Ваші в’їзди та виїзди (відмови у в’їзді) реєструватимуться в електронному вигляді. Система автоматично бачитиме, чи не перевищили ви дозволений час перебування в Шенгенській зоні — тобто 90 днів протягом 180 днів.

Спочатку треба буде підійти до автомата і просканувати паспорт, інші проїзні документи. Такі термінали самообслуговування будуть на вокзалах, в аеропортах.

EES реєструватиме ім’я, біометричні дані, дату й місце в’їзду та виїзду. Раз на 3 роки буде проводитися зняття сканів обличчя та відбитків пальців.

Завдяки фото та відбиткам пальців EES ускладнить використання підроблених паспортів злочинцям, терористам або російським шпигунам.

Для вї’зду до яких країн діятиме нова система

Система застосовуватиметься при в’їзді до 25 країн ЄС, а також 4 країн, що не входять до ЄС, але є частиною Шенгенської зони. Це Норвегія, Ісландія, Швейцарія та Ліхтенштейн.

Але у випадку Кіпру та Ірландії печатки все ще використовуватимуться, EES не діятиме.

Чи стосуватиметься це біженців?

Новий тип контролю EES із самостійним скануванням паспорта в терміналі не поширюватиметься на громадян ЄС, резидентів, а також тих, хто має довгострокові візи. Відповідно, українські громадяни, що живуть в Євросоюзі постійно, швидше за все стали резидентами цих країн.

Також не стосуватиметься норма тих, хто має дійсний дозвіл на місцевий прикордонний рух.

Плата за в’їзд ETIAS стосуватиметься лише тих, хто плануватиме короткострокові подорожі. Тому українська біженці закордоном, які там живуть постійно, не муситимуть нічого сплачувати.

ETIAS. Дозвіл на поїздку і збір

Орієнтовно весною 2025 року буде запроваджено Європейську систему інформації та авторизації подорожей — ETIAS.

Тут вже доведеться заплатити 7 євро та просити дозволу на в’їзд (якщо у вас немає довгострокової візи чи посвідки на проживання).

Мандрівники зможуть подати заявку на ETIAS онлайн на сайті чи в додатку перед поїздкою за ціною 7 євро. Після затвердження електронний дозвіл на поїздку буде електронно пов’язано з їхнім паспортом і діятиме протягом 3 років.

Якщо ви загубите паспорт чи він закінчиться, ETIAS треба буде робити заново.

Скільки треба буде чекати

Більшість заявок оброблятимуться протягом декількох хвилин. Однак обробка може зайняти більше часу — до чотирьох днів. Цей період може бути продовжений до 14 днів, якщо вас попросять надати додаткову інформацію чи документацію, або до 30 днів, якщо вас запросять на співбесіду.

Тому радять подати заявку на дозвіл ETIAS на поїздку задовго до запланованої подорожі.

Як це виглядатиме

Ви отримаєте електронний лист із підтвердженням подання заявки, у якому буде вказано ваш унікальний номер ETIAS. Його треба зберегти для використання в майбутньому.

Щойно вашу заявку буде оброблено, ви отримаєте інший лист із повідомленням про її результат.

Коли ви отримаєте дозвіл на поїздку ETIAS, будь ласка, переконайтеся, що ваше ім’я, номер паспорта та інша інформація правильна: якщо буде помилка, вам не дозволять перетнути кордон.

Раніше "Телеграф" писав про початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу.