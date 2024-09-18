Чи буде у вас субсидія взимку? Як порахувати суму та подати документи

Розмір субсидії різний у різних домогосподарств

Житлова субсидія — механізм, який покликаний допомогти малозабезпеченим верствам населення сплачувати за комунальні послуги, зокрема в опалювальний період. Однак вона не покриває всю суму.

Субсидія розраховується як різниця між вартістю комунальних послуг та розміром обов’язкового платежу. Визначити, скільки буде потрібно сплачувати самотужки можна знаючи середньомісячний дохід родини.

Його ділять на кількість членів, дохід на одну особи ділять на розмір прожиткового мінімуму (2920 грн), ще раз на 2 та множать на 15%. Отриману суму у відсотках знову множать на середньомісячний сукупний дохід. Спосіб підрахунку викладений на прикладі.

Формула, як розрахувати розмір субсидії

Якщо сума буде 0 — варто врахувати в розрахунках суму майбутньої вартості опалення, адже в зимовий період через зростання загальної вартості комунальних послуг сума субсидії та кількість людей, що можуть її отримувати збільшується.

Де подати документи на субсидію

За спрощеним механізмом, щоб заповнювати менше паперів, документи можна подати в Пенсійний фонд особисто, поштою, через портал ПФУ, через портал "Дія", у ЦНАП. При оформленні субсидії для орендарів та ВПО кількість фактично проживаючих осіб вказується заявником.

Раніше "Телеграф" зазначав, що частина українців права на субсидію не має. Цьому сприяє матеріальний стан. Зокрема, можуть не дати субсидію, якщо людина не працює і не є безробітною офіційно. В кожному випадку є виключення.