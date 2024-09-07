Залишилось менш як місяць: які документи потрібні, щоб оформити субсидію на зиму

Якщо використовується не централізоване опалення — потрібно мати додаткові акти

Оформити субсидію можна кількома способами — офлайн, онлайн та поштою. Для всіх подається певний пакет документів. Основні — заява та декларація про доходи всіх зареєстрованих членів домогосподарства та їхніх родин. Зазначимо, що для ВПО та орендарів житла, враховуються ті, хто фактично проживає. Їх встановлюють за поданими документами — довідками реєстрації ВПО, договором оренди тощо. Якщо хтось із зареєстрованих переїхав — потрібно підтвердити документами.

Якщо у помешканні немає централізованого опалення, субсидія також може бути призначена. Це може бути як і звичайна житлова субсидія — в разі опалення газом чи електроенергією, так і субсидія на придбання пічного палива, якщо опалення здійснюється саме таким чином.

Житлова субсидія на придбання пічного побутового палива призначається раз на рік, тоді як при опаленні газом або електроенергією — виплачується щомісяця, як частина звичайної субсидії. В такому випадку Пенсійному фонду потрібне підтвердження типу опалення — це може бути акт обстеження матеріально-побутових умов та акт обстеження будинкових електромереж (для електроопалення).

В такому разі при розрахунку субсидії використовуються інші соціальні нормативи. Це важливо, особливо якщо спочатку в приміщенні був інший вид опалення. Зазначимо, що якщо є два види опалення, потрібно обрати комунальну послугу, на яку застосовуватимуться нормативи. Наприклад, при опаленні частково газом, частково електроенергією, соціальні нормативи для прорахунку суми субсидії використають тільки один норматив з опаленням.

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