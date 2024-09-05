З жовтня субсидії рахуватимуть по-іншому: в чому особливість

Кількість отримувачів може зрости

З 1 жовтня в Україні розпочнеться нарахування субсидій опалювального періоду. Всі, хто подаватиме документи після цього дня, вже претендуватимуть саме на цей вид допомоги. Якщо ви подали документи раніше не варто хвилюватися — більшості отримувачів субсидію перераховують автоматично.

При попередній зміні сезону, додаткові документи потрібно було принести тільки частині отримувачів. Зокрема, орендарям житла, людям у яких проживаючих менше, ніж зареєстровано, а також внутрішньо переміщеним особам.

Зазначимо, що субсидія в жовтні буде розраховуватися з урахуванням початку опалювального періоду в більшості міст України. Враховується 15 днів, не зважаючи на те, коли почався опалювальний період в конкретному місті. Субсидія за жовтень буде нарахована в листопаді, тож в другий місяць осені сума буде як в попередні місяці (для тих, хто вже отримував субсидію).

Звертаємо увагу тих, хто мав влітку нульову субсидію. У зв'язку зі збільшенням вартості комунальних послуг, в Пенсійному фонді її перераховують з огляду на включення опалення і збільшення вартості комунальних рахунків.

Раніше "Телеграф" нагадував, як можна подати документи на субсидію швидко і просто, скориставшись спрощеною формою. Це можна зробити будь-звідки — потрібно мати лише інтернет. Заповнити документи можна на порталі "Дія" та порталі Пенсійного фонду.