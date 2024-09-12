Субсидія не для всіх: кому не дадуть допомогу від держави

Субсидії допомагають економити, особливо в зимовий період

Українці, які не можуть самостійно сплатити за житлово-комунальні послуги, можуть звернутися до держави по субсидію. Проте така допомога надається не всім.

Згідно з чинною постановою Кабінету Міністрів житлова субсидія не призначається у ряді випадків. Зазначимо, що кожен з них має свої виключення.

В яких випадках субсидію не призначать:

Якщо площа квартири понад 130 м², а будинку 230 м². Виключення — багатодітні родини, дитячі будинки сімейного типу та житло з різними особовими рахунками.

Якщо хтось із зареєстрованих членів домогосподарства або їхніх родин має транспортний засіб, якому ще не виповнилося 5 років або кілька транспортних засобів, яким немає 15. Виключення — мопед, причеп, мотоцикли, які не вартують більше ніж чотири мінімалки, самостійно зібрані транспортні засоби, надані транспортні засоби для соціальних категорій тощо.

Якщо членами домогосподарства або членом родини одного зареєстрованих є повнолітня особа, яка не має доходів, за неї не платиться єдиний соціальний внесок без вагомої на то причини. Серед таких безробіття, навчання, отримання соціальної допомоги, статус зниклої безвісти тощо.

Якщо зареєстрований у домогосподарстві або член його родини за останній рік здійснили операцію, включаючи оплату послуг, на суму понад 50 000 грн. Серед таких, наприклад, купівля земельної ділянки, нерухомості, цінних паперів, транспортного засобу тощо. Серед виключень — придбання нерухомості, якщо замість проданого єдиного житла людина придбала інше.

При наявності заборгованості за комунальні послуги за понад три місяці на суму більше ніж 680 грн.

Якщо раніше надана понаднормова субсидія не була повернута громадянином.

Якщо серед членів родини або зареєстрованих персон є боржники з аліментів за три і більше місяців

Якщо хтось із домогосподарства або членів їхніх родин має більш ніж одне приміщення у власності. Однак не йдеться про кімнати в гуртожитках, майно у спільній власності, а також зруйноване внаслідок бойових дій.

При наявності депозитів та облігацій на понад 100 000 грн.

Раніше "Телеграф" розповідав, що окрім житлової субсидії на оплату наданих комунальних послуг, є також субсидія на придбання твердого чи рідкого палива для печей. Ще один вид субсидії обмежений у кількості адресатів — субсидія для аграріїв.