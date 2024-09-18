Будет ли у вас субсидия зимой? Как посчитать сумму и подать документы

Размер субсидии разный у разных домохозяйств

Жилищная субсидия — механизм, призванный помочь малообеспеченным слоям населения платить за коммунальные услуги, в частности, в отопительный период. Однако она не покрывает всю сумму.

Субсидия рассчитывается как разница между стоимостью коммунальных услуг и размером обязательного платежа. Определить, сколько потребуется платить самостоятельно можно зная среднемесячный доход семьи.

Его делят на количество членов, доход на одного человека делят на размер прожиточного минимума (2920 грн), еще раз в 2 и умножают на 15%. Полученную сумму в процентах снова умножают на среднемесячный совокупный доход. Способ подсчета изложен на примере.

Формула, как рассчитать размер субсидии

Если сумма будет 0 — следует учесть в расчетах сумму будущей стоимости отопления, ведь в зимний период из-за роста общей стоимости коммунальных услуг сумма субсидии и количество людей, которые могут получать ее увеличивается.

Где подать документы на субсидию

За упрощенным механизмом, чтобы заполнять меньше бумаг, документы можно подать в Пенсионный фонд лично, по почте, через портал ПФУ, через портал "Действие", в ЦНАП. При оформлении субсидии для арендаторов и ВПЛ количество фактически проживающих лиц указывается заявителем.

Ранее "Телеграф" отмечал, что часть украинцев права на субсидию не имеет. Этому способствует материальное состояние. В частности, могут не дать субсидию, если человек не работает и не является безработным официально. В каждом случае есть исключение.