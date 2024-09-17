Субсидія не для всіх: кому з невеликими прибутками допомога "не світить"
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У кожному випадку є виключення
Для отримання житлової субсидії в Україні людина повинна відповідати певним вимогам. Є причини, чому субсидію не призначають.
Серед таких причин є й ті, які можуть завадити отримати допомогу і родинам з низькими прибутками. Серед таких — наявність безробітних повнолітніх членів родини. Також їх дохід може бути менший за мінімальну зарплату, за них не сплачений ЄСВ за три місяці з періоду, який рахується в сукупний дохід.
Однак є і виключення — військовослужбовці, звільнені від сплати ЄСВ, особи, яким заборгував сплату ЄСВ роботодавець.
Субсидія призначається:
- якщо людина навчалась
- якщо була зареєстрована як безробітна не менше ніж місяць,
- отримувала пенсію
- отримувала допомогу при народженні/усиновленні дитини,
- отримувала допомогу по догляду за людьми з інвалідністю
- отримувала допомогу як людина з інвалідністю
- отримувала соціальну допомогу, як непрацююча особа, що досягла пенсійного віку, але не має права на пенсію
- надавала соціальні послуги,
- вважалась зниклою безвісти,
- перебувала в полоні
- трималась під вартою
- перебувала у складних життєвих обставинах, зокрема через хворобу
- якщо при безробітті сплатили ЄСВ.
Житлова субсидія також призначається, якщо людина, доходи якої рахуються в суму прибутку домогосподарства самостійно виховує дітей віком до шести років або дітей з інвалідністю.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, які доходи не впливають на отримання субсидії. Наприклад, не враховується одноразова допомога при народженні дитини.