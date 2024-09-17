Субсидія не для всіх: кому з невеликими прибутками допомога "не світить"

У кожному випадку є виключення

Для отримання житлової субсидії в Україні людина повинна відповідати певним вимогам. Є причини, чому субсидію не призначають.

Серед таких причин є й ті, які можуть завадити отримати допомогу і родинам з низькими прибутками. Серед таких — наявність безробітних повнолітніх членів родини. Також їх дохід може бути менший за мінімальну зарплату, за них не сплачений ЄСВ за три місяці з періоду, який рахується в сукупний дохід.

Однак є і виключення — військовослужбовці, звільнені від сплати ЄСВ, особи, яким заборгував сплату ЄСВ роботодавець.

Субсидія призначається:

якщо людина навчалась

якщо була зареєстрована як безробітна не менше ніж місяць,

отримувала пенсію

отримувала допомогу при народженні/усиновленні дитини,

отримувала допомогу по догляду за людьми з інвалідністю

отримувала допомогу як людина з інвалідністю

отримувала соціальну допомогу, як непрацююча особа, що досягла пенсійного віку, але не має права на пенсію

надавала соціальні послуги,

вважалась зниклою безвісти,

перебувала в полоні

трималась під вартою

перебувала у складних життєвих обставинах, зокрема через хворобу

якщо при безробітті сплатили ЄСВ.

Житлова субсидія також призначається, якщо людина, доходи якої рахуються в суму прибутку домогосподарства самостійно виховує дітей віком до шести років або дітей з інвалідністю.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, які доходи не впливають на отримання субсидії. Наприклад, не враховується одноразова допомога при народженні дитини.