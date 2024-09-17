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Субсидія не для всіх: кому з невеликими прибутками допомога "не світить"

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Субсидія дозволяє заощаджувати Новина оновлена 17 вересня 2024, 12:06
Субсидія дозволяє заощаджувати. Фото Pixabay

У кожному випадку є виключення

Для отримання житлової субсидії в Україні людина повинна відповідати певним вимогам. Є причини, чому субсидію не призначають.

Серед таких причин є й ті, які можуть завадити отримати допомогу і родинам з низькими прибутками. Серед таких — наявність безробітних повнолітніх членів родини. Також їх дохід може бути менший за мінімальну зарплату, за них не сплачений ЄСВ за три місяці з періоду, який рахується в сукупний дохід.

Однак є і виключення — військовослужбовці, звільнені від сплати ЄСВ, особи, яким заборгував сплату ЄСВ роботодавець.

Субсидія призначається:

  • якщо людина навчалась
  • якщо була зареєстрована як безробітна не менше ніж місяць,
  • отримувала пенсію
  • отримувала допомогу при народженні/усиновленні дитини,
  • отримувала допомогу по догляду за людьми з інвалідністю
  • отримувала допомогу як людина з інвалідністю
  • отримувала соціальну допомогу, як непрацююча особа, що досягла пенсійного віку, але не має права на пенсію
  • надавала соціальні послуги,
  • вважалась зниклою безвісти,
  • перебувала в полоні
  • трималась під вартою
  • перебувала у складних життєвих обставинах, зокрема через хворобу
  • якщо при безробітті сплатили ЄСВ.

Житлова субсидія також призначається, якщо людина, доходи якої рахуються в суму прибутку домогосподарства самостійно виховує дітей віком до шести років або дітей з інвалідністю.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, які доходи не впливають на отримання субсидії. Наприклад, не враховується одноразова допомога при народженні дитини.

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