Будьте в курсі: як перевірити нарахування та призначення субсидії онлайн

Для перевірки субсидії є тільки один сайт

В Україні тим родинам, які не можуть справитись з тягарем комунальних платежів, можуть призначити субсидію. Для цього потрібно відповідати певним умовам та подати заяву до Пенсійного фонду.

Відповідь від Пенсійного фонду надходить протягом 10-14 днів залежно від способу подачі документів. Можна перевірити інформацію про призначення субсидії там, де ви подавали документи: якщо це відбувалося онлайн, то на порталі Пенсійного фонду або на порталі "Дія". Якщо документи подавалися особисто, то за адресою електронної пошти, яку ви вказали при реєстрації. Якщо ж ви вже знаєте, що субсидія призначена, але вам цікава сума та інші деталі про призначену допомогу, то треба скористатися порталом Пенсійного фонду України.

Як перевірити нарахування субсидії

На вебпорталі Пенсійного фонду України за електронною адресою portal.pfu.gov.ua авторизуйтесь та зайдіть до особистого кабінету. Тут ви зможете переглядати потрібні вам розділи, зокрема у розділі "Моя субсидія" можна знайти дані про місяць та рік останнього нарахування, сума яка була нарахована. Також там можна знайти дані про рішення про призначення субсидії або пільги. Якщо ж ви подаєте документи на субсидію вперше і скористалися саме порталом Пенсійного фонду, то відповідь надійде в розділ "Мої повідомлення".

Раніше "Телеграф" розповідав, що окрім субсидії на оплату житлово-комунальних послуг або придбання твердого або рідкого пічного палива, в Україні почала діяти ще одна субсидія. Доступна вона не всім, а тільки аграріям в декількох областях України.