А ви маєте право? Хто в Україні може оформити субсидію

Субсидія не покриває на 100% витрати за комунальні послуги, є обов'язковий платіж

Один із методів підтримки населення в Україні — субсидія. Житлова субсидія в Україні призначається особам, які мають обмежені доходи і не можуть самостійно оплачувати житлово-комунальні послуги.

Платіж розраховують для кожного домогосподарства залежно від статків. Отримати таку допомогу можуть громадяни України та іноземці, які законно перебувають на території України і проживають у багатоквартирних або приватних будинках.

До основних категорій осіб, які можуть отримати субсидію, належать:

зареєстровані у житлі особи,

орендарі, які мають договір найму,

ВПО, які фактично проживають у житловому місці, але не мають договору оренди,

неповнолітні за заявою піклувальника,

індивідуальні забудовники за умови нарахування комунальних послуг.

При призначенні субсидії враховуються доходи всіх членів домогосподарства, які зареєстровані або фактично проживають у житлі. Люди, що тривалий час (понад 60 днів) знаходяться за кордоном, то їхні доходи не впливають на виплату, вони також не враховуються при обчисленні нормативів споживання комунальних послуг. Для отримання субсидії необхідно подати документи до органів Пенсійного фонду або через онлайн-сервіси, такі як портал "Дія" або портал ПФУ.

Раніше "Телеграф" розповідав, що якщо ви вже подали на отримання субсидії результат можна дізнатися за 10-14 днів. Подивитись його можна і онлайн.