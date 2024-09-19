ЗСУ розширюють плацдарм у Курській області, а РФ просуваються на Донбасі: що відбувається на фронті (карта)

"Телеграф" показав карту боїв

В Україні розпочався 939-й день війни з Росією. Минулої доби, 18 вересня, ворог просунувся в населеному пункті Курської області.

Аналітики порталу Deepstate повідомили, що просування ворожої армії є біля Обуховки (Курської області), Піщаного, Марфополя, Українська та в Залізному.

"Ворог просунувся біля Обуховки, Піщаного, Марфополя, Українська та в Залізному", — йдеться у повідомленні.

Просування в Обухівці Курської області

Просування в Піщаному

Просування в Морфополі і Українську

Просування в Залізному

Що кажуть в Генштабі

Генштаб ЗСУ повідомив, що від початку минулої доби відбулося 153 бойові зіткнення. Армія РФ здійснила майже 3300 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Покровському напрямку, від початку минулої доби, противник 39 разів атакував у районах Новоолександрівки, Новоторецька, Гродівки, Новогродівки, Миколаївки, Красного Яру, Воздвиженки, Миролюбівки та Маринівки. Наші захисники відбили 37 штурмів, ще два боєзіткнення продовжуються.

"На цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 310 окупантів, з них 120 — безповоротно. Також знищено три танки, три бойові броньовані машини та сім одиниць автомобільної техніки. Ще п’ять танків, одну ББМ, дві артилерійські системи та 15 автомобілів було пошкоджено", — йдеться у повідомленні.

Операція ЗСУ в Росії

За даними аналітиків вивчення війни (ISW), 18 вересня українські сили продовжили штурм Глушківського району Курської області. Також Українські війська нещодавно розширили свій плацдарм у Курській області. Геолокаційні кадри від 17 вересня показують, що ЗСУ просунулися на схід від Краснооктябрьского (на південний захід від Коренево)

Геолокаційні кадри, опубліковані 17 і 18 вересня, показують, що війська РФ нещодавно просунулися на схід уздовж двох лісистих районів на південний схід від Коренево та на південь від Обуховки.

Також в ISW додають, що продовжують відстежувати російські контратаки в Курській області, але поки "не спостерігають широкомасштабних бойових дій, які вказують на те, що російські війська розпочали широкомасштабну узгоджену контрнаступальну операцію, спрямовану на повне витіснення українських сил з Курської області".

Раніше "Телеграф" писав, що відбувається у Курській області після наступу росіян.