"Все за планом": Зеленський прокоментував контрнаступ РФ у Курській області (карта)

Глава держави пояснив ситуацію із настанням росіян

Російські війська розпочали контрнаступ у Курській області, де з 6 серпня поточного року продовжуються бої. Попри це все йде за українським планом.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час свого виступу 12 вересня. Він коротко прокоментував цю тему та дав зрозуміти, що ситуація під контролем.

"Росіяни розпочали контрнаступальні дії в Курській області. Все йде за нашим українським планом", — сказав глава держави.

Тим часом російське Міністерство оборони вже встигло заявити, що війська РФ нібито повернули під контроль 10 населених пунктів у Курській області, раніше зайнятих ЗСУ.

"Під час ведення наступальних дій підрозділами угруповання військ "Північ" протягом двох діб звільнено 10 населених пунктів: Апанасівка, Бяхове, Вишневка, Вікторівка, Раптове, Гордіївка, Краснооктябрський, Обухівка, Снагость та 10-й Октябрь".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українські військові спробували прорватися на новій ділянці в Курській області. Вони штурмували одразу два населені пункти.