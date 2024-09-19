ВСУ расширяют плацдарм в Курской области, а РФ продвигаются на Донбассе: что происходит на фронте (карта)

"Телеграф" показал карту боев

В Украине начался 939-й день войны с Россией. За прошедшие сутки, 18 сентября, враг продвинулся в населенном пункте Курской области.

Аналитики портала Deepstate сообщили, что продвижение вражеской армии возле Обуховки (Курской области), Песчаного, Марфополя, Украинского и Железного.

"Враг продвинулся возле Обуховки, Песчаного, Марфополя, Украинского и Железного", — говорится в сообщении.

Продвижение в Обуховке Курской области

Продвижение в Песчаном

Продвижение в Морфополе и Украинском

Продвижение в Железном

Что говорят в Генштабе

Генштаб ВСУ сообщил, что с начала минувших суток произошло 153 боевых столкновения. Армия РФ совершила почти 3300 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Покровском направлении, с начала минувших суток, противник 39 раз атаковал в районах Новоалександровки, Новоторецкая, Гродовки, Новогродовки, Николаевки, Красного Яра, Воздвиженки, Миролюбовки и Мариновки. Наши защитники отразили 37 штурмов, еще два боестолкновения продолжаются.

"На этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 310 окупантов, из них 120 — безвозвратно. Также уничтожены три танка, три боевых бронированных машин и семь единиц автомобильной техники. Еще пять танков, одна ББМ, две артиллерийские системы и 15 автомобилей было повреждено", — говорится в сообщении.

Операция ВСУ в России

По данным аналитиков изучения войны (ISW), 18 сентября украинские силы продолжили штурм Глушковского района Курской области. Также украинские войска недавно расширили свой плацдарм в Курской области. Геолокационные кадры от 17 сентября показывают, что ВСУ продвинулись к востоку от Краснооктябрьского (юго-западнее Коренево)

Геолокационные кадры, опубликованные 17 и 18 сентября, показывают, что войска РФ недавно продвинулись к востоку вдоль двух лесистых районов к юго-востоку от Коренево и к югу от Обуховки.

Также в ISW добавляют, что продолжают отслеживать российские контратаки в Курской области, но пока "не наблюдают широкомасштабные боевые действия, указывающие на то, что российские войска начали широкомасштабную согласованную контрнаступательную операцию, направленную на полное вытеснение украинских сил из Курской области".

Ранее Телеграф писал, что происходит в Курской области после наступления россиян.