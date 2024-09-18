Мали успіх, але…: що відбувається у Курській області після наступу росіян

Представник комендатури розповів, як живуть селища РФ

Контрнаступ Росії з метою повернути контрольовану українськими військами територію в Курській області було зупинено. Наразі все під контролем.

Про це у середу, 18 серпня, повідомив представник комендатури ЗСУ Олексій Дмитрашковський у коментарі агентству AFP.

Що відомо про наступ РФ у Курській області

"Вони спробували атакувати з флангів, але їх там зупинили", — сказав Дмитрашковський.

За його словами, ситуація стабілізувалася, і сьогодні все під контролем . Дмитрашківський також повідомив, що на територіях, що контролюються українськими військами, знаходяться "кілька тисяч" російських мирних жителів.

Населення захоплених селищ у Курській області

"У деяких населених пунктах проживає понад 100 осіб, 200, понад 500 осіб", — сказав він.

Росія не повідомляє, скільки цивільних росіян залишаються на підконтрольних Києву територіях, зазначаючи лише, що близько 130 тис. виїхало.

Проте у росіян є й незначні територіальні успіхи. За словами Дмитрашківського, росіяни увійшли до одного з населених пунктів Курщини та почали бої за інший населений пункт.

Бої у Курській області — що відомо

Він повідомив, що в результаті російського контрнаступу з кінця серпня загинули 23 цивільні особи. Місцевим жителям не дозволяють виїжджати, оскільки ситуація має контролюватися, але людям дозволено пересуватися територією, контрольованою ЗСУ. Тобто люди можуть ходити один до одного в гості, працювати на городі тощо.

Представник комендатури ЗСУ Олексій Дмитрашківський каже, що єдиний спосіб, яким цивільне населення зможе виїхати на підконтрольну Росії територію, – це якщо Україна і Росія домовляться через міжнародні організації, які займаються цими питаннями, про відкриття зеленого коридору під наглядом міжнародних спостерігачів.

Як живуть росіяни у Курській області

Харчові продукти в цей район привозять із Сумської області. Сумська обласна адміністрація щотижня виділяє кошти на хліб. Збройні сили забезпечують водою, адміністрація дає продуктові набори. В захоплених селах нічого не працює: ні магазини, ні аптеки.

Що відомо про наступ ЗСУ у Курській області

Нагадаємо, що прорив російського кордону стався 6 серпня, після чого росіяни повідомили, що їм довелося значно відступити.

Вже понад місяць триває наступальна операція ЗСУ в Курській області. Українські військові успішно просуваються вперед, взявши під контроль понад сотню населених пунктів, включаючи місто Суджа. Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував у Курській області Росії та поспілкувався з жителями російського міста. Детальніше читайте в матеріалі "Телеграфу" за посиланням.

Російський президент Володимир Путін доручив військово-політичному керівництву звільнити Курську область до 1 жовтня.

Раніше "Телеграф" писав, що 12 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Росія почала контрнаступ у Курській області. Він каже, що все йде за планом.