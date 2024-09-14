"Це ж наше": реакція колишніх українських військовополонених на бої у Курській області потрапила на відео

Росіяни не дають полоненим інформації про реальну картину того, що відбувається

Колишні українські військовополонені, які були звільнені 14 вересня, дізналися, що Україна розпочала свою операцію у Курській області. Їхня реакція потрапила на відео.

Відповідним відео поділилися журналісти Влада та Костянтин Ліберови у сторіз у своєму Instagram. На кадрах видно, що українці дуже уважно слухали, як справи на фронті насправді.

Новина про те, що Україна змогла взяти під свій контроль частину Курської області помітно потішила чоловіків.

"Це ж наше. Коли Хрущов віддавав Крим Україні, він відгриз шматки України", — сказав один із них.

Як повідомлялося раніше, 13 вересня Україна повернула із полону 49 своїх захисників. А 14 вересня стало відомо про ще один обмін за формулою 103 на 103.

Додому повернулися військовослужбовці, які перебували у полоні з перших днів російського вторгнення. Серед них бійці "Азова", "Кракена", Нацполіції та тероборони, ДСНС, підрозділів ЗСУ. Серед них 69 захисників Маріуполя, з яких 31 брав участь безпосередньо в обороні Азовсталі.

Всього з початку повномасштабного вторгнення вдалося провести 57 обмінів військовополоненими та повернути 3672 українці.