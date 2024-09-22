Ситуація погіршується: що відбувається у Харківській області, де просуваються війська РФ (карта)

Ворог підтягне резерви, то це дозволить їм розвинути успіх і загрожує обриву логістики

Обстановка в районі населеного пункту Піщане у Харкцівській області продовжує погіршуватися. Росіяни рухають у бік дороги Борова-Куп'янськ Вузловий-Куп'янськ, яка є основним логістичним шляхом в тому районі.

Про це повідомили аналітики Deep State. Там зазначили, що на початку окупації Піщаного армія РФ спочатку продовжила атакувати в сторону Колісниківки, а потім північніше, виходячи на висоту.

"Але зустрівши опір, вони почали шукати інший вектор руху та знайшли слабке місце в низині в сторону н.п. Кругляківка, де і мали останні успіхи", — йдеться у повідомленні Deep State.

Наразі Сили Оборони докладають зусиль, щоб зупинити ворога. Зокрема, постійно йде робота з допомогою дронів.

Наразі окупанти штурмують наявними силами, які мають вичерпатися. Однак якщо ворог підтягне резерви, то це дозволить їм розвинути успіх і загрожує обриву логістики, що стане дуже поганим наслідком для українських підрозділів. У Deep State зауважили, що противник вже давно активно працює FPV-дронами по дорогах і авіацією по переправах та знищує населені пункти.

Раніше "Телеграф" писав, що Силам оборони України вдалося трохи зменшити штурмовий потенціал російських окупантів на Донеччині. При цьому Збройним силам вдалося відтягнути близько 40 тисяч російських військових на Курський напрямок.