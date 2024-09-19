Скільки солдатів Росія перекинула на Курщину: Зеленський назвав цифру та поділився успіхами

Ситуація на фронті динамічна і весь час змінюється

Силам оборони України вдалося трохи зменшити штурмовий потенціал російських окупантів на Донеччині. При цьому Збройним силам вдалося відтягнути близько 40 тисяч російських військових на Курський напрямок.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні до нації. Він також додав, що саме на Донецькому напрямку продовжуються найважчі бої. Йдеться, звісно, про Покровський та Курахівський напрямки.

"І окрема операція в Курській області. На цей напрямок вже вдалося відволікти близько 40 тисяч російських військових. Тривають наші активні дії у Курській області. Є і поповнення обмінного фонду для нас, для України. Все це важливі речі, які впливають на загальну ситуацію у війні", — мовив Зеленський.

Президент подякував всім воїнам, які боронять території України та відвойовують своє.

Також президент згадав про підготовку до важливих переговорів з партнерами, з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Зараз, перед зимовим сезоном та і загалом цієї особливо вагомої осені, у нас багато питань, які критично впливають на Україну, на життя наших людей. Зрозуміло, є енергетика. Зрозуміло, це нагальний пріоритет. Фронт – незмінний пріоритет. Це постачання і спільне виробництво зброї, політична взаємодія", — мовив Зеленський.

За словами лідера країни, перемовини щодо вступу України в Євросоюз вже розпочалися і процес перемовин має бути активним, таким, що дійсно зміцнює всю європейську систему.

Також стало відомо, що президент України невдовзі зустрінеться з президентом США Джо Байденом. Це має статися 26 вересня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Зеленського назвали окремі пункти плану перемоги. Президент має представити його союзникам найближчим часом.