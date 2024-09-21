"Розслаблятися не можна": війська РФ збираються штурмувати Покровськ для важливої мети

Ситуація складна, але контрольована

Найближчим часом війська РФ можуть зробити чергову спробу прориву до міста Покровськ у Донецькій області. У такий спосіб ворог буде намагатися взяти агломерацію і "розчистити" собі вихід до Дніпра.

Про це заявив головний сержант роти ударних БПЛА Єгор Фірсов в інтерв’ю "Еспресо". За його словами, ворог використовує тактику "хвилеподібних" натисків і зараз ситуація на фронті залишається досить напруженою, але контрольованою.

"Взагалі, на досвіді того, що відбувалось в Авдіївці і в Бахмуті, всі ці натиски ворога хвилеподібні. Тобто була хвиля, зараз вона трохи стихла. Це не означає, що ситуація нормальна, вона складна, але контрольована. Розслаблятись не можна, ворог найближчим часом, можливо через тиждень чи два, знову буде пробивати собі шлях саме на місто Покровськ", — припустив військовослужбовець.

На думку Фірсова, війська РФ знову спробують захопити Покровськ у Донецькій області і таким чином "розчистити" собі шлях на Дніпро. Ворог може використовувати тактику обходу агломерації з боків та взяття її в "кліщі".

"Можливо, вони будуть обходити цю агломерацію з боків, як це робили у Бахмуті і в Авдіївці, і брати в так звані клешні. Це навіть 99%. Але те, що ворог буде намагатися взяти цю агломерацію і виходити на шлях до Дніпропетровська, це 100%", — заявив Фірсов.

Наразі ворожі війська рухаються вниз — у напрямку до населених пунктів Курахове та Селидове.

Противник намагатиметься прорватися до Покровська та "розчистити" собі шлях на Дніпро.

"Вони бояться йти напряму, щоб не перебувати в такому становищі, коли їхні позиції будуть обстрілюватися з усіх боків. Ворог намагатиметься пробити собі шлях і відкрити напрямок до Курахового", — додав він.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що контрнаступ Росії з метою повернути територію в Курській області було зупинено. Українські війська змогли "загальмувати" супротивника. Ситуація стабілізувалася і сьогодні все під контролем.