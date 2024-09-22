Ситуация усугубляется: что происходит в Харьковской области, где продвигаются войска РФ (карта)

Враг подтянет резервы, это позволит им развить успех и грозит обрыву логистики

Обстановка в районе населенного пункта Песчаное в Харьковской области продолжает ухудшаться. Россияне двигают в сторону дороги Боровая-Купянск Узловой-Купянск, которая является основным логистическим путем в этом районе.

Об этом сообщили аналитики Deep State. Там отметили, что в начале оккупации Песчаного армия РФ сначала продолжила атаковать в сторону Колесниковки, а затем к северу, выходя на высоту.

"Но встретив сопротивление, они начали искать другой вектор движения и нашли слабое место в низине в сторону н.п. Кругляковка, где и имели последние успехи", — говорится в сообщении Deep State.

В настоящее время Силы Обороны прилагают усилия, чтобы остановить врага. В частности, постоянно идет работа с помощью дронов.

Сейчас оккупанты штурмуют имеющимися силами, которые должны иссякнуть. Однако если враг подтянет резервы, это позволит им развить успех и грозит обрыву логистики, что станет очень плохим следствием для украинских подразделений. В Deep State отметили, что противник уже давно активно работает FPV-дронами по дорогам и авиацией по переправам и уничтожает населенные пункты.

Ранее "Телеграф" писал, что Силам обороны Украины удалось немного снизить штурмовой потенциал российских оккупантов на Донетчине. При этом Вооруженным силам удалось оттянуть около 40 тысяч российских военных на Курское направление.