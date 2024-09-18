Кульмінація наближається: що відбувається з російським наступом під Покровськом

Наступ росіянам дається високою ціною

Битва за Покровськ стане кульмінацією російського наступу у 2024 році. У росіян залишається ще багато сил на цьому напрямі, проте ЗСУ вдалося їх практично зупинити.

Про це йдеться у статті The Guardian. Зазначається, що зараз бойові дії йдуть приблизно за десять кілометрів від міста, а вирішальна битва стає дедалі ближчою.

Росіяни вже змогли захопити Новогродівку, де раніше мешкало близько 18 тисяч людей, а також наступають з південного сходу. Однак їхнє просування дається їм високою ціною, оскільки на полі бою видно безліч тіл знищених окупантів.

Останніми днями вони намагаються просунутися вперед невеликими групами по 10-15 осіб, а потім, якщо їх не виявили, намагаються штурмувати українські позиції більшими силами після перегрупування.

Зазначається, що якщо російські війська займуть місто, то вони виявляться за кілька хвилин їзди від адміністративних кордонів області та дороги на Дніпро. З Покровська вони зможуть наступати на інші міста регіону: Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ та Слов’янськ.

Бійці ЗСУ на місцях переконані, що взяти Покровськ буде непросто для росіян, а Україні вдасться його утримати. Водночас вони визнають, що їм не вистачає людей та боєприпасів.

Як повідомлялося раніше, контрнаступ Росії з метою повернути територію в Курській області було зупинено. Українські війська змогли зупинити супротивника.