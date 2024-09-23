Якщо забракло стажу: кому з українців передбачені соціальні виплати замість пенсії

Деяким пенсіонерам замість пенсії виплачуватимуть мінімальну допомогу

В Україні вихід на пенсію можливий у віці 60, 63 чи 65 років. Якщо бракує страхового стажу для отримання пенсії, то українці можуть звернутися за державною соціальною допомогою.

Її розмір 2024 року досить скромний. Про те, де і як її оформити,пояснили на Урядовому порталі.

Скільки потрібно стажу, щоб вийти на пенсію у 2024 році

- У 60 років — від 31 року стажу;

- у 63 роки — від 21 до 31 року стажу;

- У 65 років — від 15 до 21 року стажу.

Українці, які мають страховий стаж менше 15 років, можуть отримувати соціальну допомогу у 65 років, якщо дозволяє сукупний дохід сім’ї. Замість традиційної пенсії, ці люди отримують соціальну допомогу. Розмір таких виплат становить різницю між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність (у 2024 році це 2361 гривня) та середньомісячним доходом сім’ї на одну особу за останні півроку.

Проте максимальна сума допомоги не може перевищувати 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто 3028 гривень на 2024 рік.

У разі зміни прожиткового мінімуму збільшується розмір соціальної допомоги для непрацездатних осіб.

Як оформити соціальну допомогу

Для оформлення соціальної допомоги потрібно звернутися до органу соцзахисту із заявою та такими документами:

декларація про доходи та майно (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за останні шість календарних місяців або два квартали, що передують місяцю звернення за призначенням допомоги, за формою, затвердженою наказом Мінсоцполітики (у разі потреби);

копія рішення суду про визнання особи недієздатною (для недієздатної особи);

копія рішення про призначення опікуна (для недієздатної особи, якій призначено опікуна);

копія документа, що підтверджує повноваження представника закладу, що виконує функції опікуна над особою (для недієздатної особи, опікуна якої не призначено);

копія довідки про взяття на облік переміщеної особи, посвідчення біженця або посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, видом на постійне проживання або виду на тимчасове проживання (при необхідності);

копія довідки про реєстрацію місця проживання.

Раніше "Телеграф" писав, що деякі пенсіонери з 1 жовтня можуть отримати солідну надбавку.