Кого з пенсіонерів можуть мобілізувати: граничний вік призову

Військові, що вийшли на пенсію після 40 років, повинні стояти на обліку

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Чоловіки віком від 25 до 60 років є військовозобов'язаними та можуть призиватися в армію.

Так, мобілізації підлягають деякі пенсіонери. "Телеграф" розібрався, кого це стосується.

За чинним законодавством, в армію беруть до 60 років, що часто збігається з пенсійним віком чоловіків. Зазначимо, що на пенсію в 60 виходять за умови наявності 31 року страхового стажу.

Проте деякі категорії працівників, такі як шахтарі, металурги та інші особи, що виконують важкі або шкідливі для здоров’я роботи, можуть вийти на пенсію раніше. Якщо такий пенсіонер не досягнув 60-річного віку і є придатним за станом здоров'я, то його пенсійний статус не впливає на можливість мобілізації.

Пенсіонери, які не підлягають мобілізації, це:

особи старше 60 років;

пенсіонери з інвалідністю;

особи, які доглядають людину з інвалідністю;

пенсіонери, які вийшли на пенсію раніше, але мають захворювання, що є підставою для звільнення від мобілізації.

Окремо варто згадати про військових пенсіонерів. Вони виходять на пенсію раніше, часто у 43 роки, оскільки розпочинають свою службу з курсантських лав. Такі особи можуть бути мобілізовані за їхньою військово-обліковою спеціальністю і лише на певні посади відповідно до їхнього військового звання.

Таким чином, пенсійний статус не завжди звільняє людину від мобілізації, якщо вона не досягла граничного віку або не має серйозних проблем зі здоров'ям.

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