Если не хватило стажа: кому из украинцев положены социальные выплаты вместо пенсии

Некоторым пенсионерам вместо пенсии будут выплачивать минимальную помощь

В Украине выход на пенсию возможен в возрасте 60, 63 или 65 лет. Если не хватает страхового стажа для получения пенсии, то украинцы могут обратиться за государственной социальной помощью.

Её размер в 2024 году довольно скромный. О том, где и как ее оформить объяснили на Правительственном портале.

Сколько нужно стажа, чтобы выйти на пенсию в 2024 году

— в 60 лет — от 31 года стажа;

— в 63 года — от 21 до 31 года стажа;

— в 65 лет — от 15 до 21 года стажа.

Украинцы, которые имеют страховой стаж менее 15 лет, могут получать социальную помощь в 65 лет, если позволяет совокупный доход семьи. Вместо традиционной пенсии эти люди получают социальную помощь. Размер таких выплат составляет разницу между прожиточным минимумом для лиц, потерявших трудоспособность (в 2024 году это 2361 гривна) и среднемесячным доходом семьи на одного человека за последние полгода.

Однако максимальная сумма помощи не может превышать 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц, то есть 3028 гривен по состоянию на 2024 год.

При изменении прожиточного минимума увеличивается размер социальной помощи для нетрудоспособных лиц.

Как оформить социальную помощь

Для оформления социальной помощи нужно обратиться в орган соцзащиты с заявлением и такими документами:

декларация о доходах и имуществе (заполняется на основании справок о доходах каждого члена семьи) за последние шесть календарных месяцев или два квартала, предшествующих месяцу обращения за назначением пособия, по форме, утвержденной приказом Минсоцполитики (в случае необходимости);

копия решения суда о признании лица недееспособным (для недееспособного лица);

копия решения о назначении опекуна (для недееспособного лица, которому назначен опекун);

копия документа, подтверждающего полномочия представителя заведения, выполняющего функции опекуна над лицом (для недееспособного лица, опекун которого не назначен);

копия справки о взятии на учет внутри перемещенного лица, удостоверением беженца или удостоверением лица, нуждающегося в дополнительной защите, видом на постоянное проживание или вида на временное проживание (при необходимости);

копия справки о регистрации места жительства.

Ранее "Телеграф" писал, что некоторые пенсионеры с 1 октября могут получить солидную надбавку.