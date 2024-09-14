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Мама інженерка, а тато вчений: як виглядають батьки президента Володимира Зеленського та скільки їм років (фото)

Автор
Галина Струс
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Володимир Зеленський родом із Кривого Рогу, де все життя прожили його батьки Новина оновлена 14 вересня 2024, 11:47
Володимир Зеленський родом із Кривого Рогу, де все життя прожили його батьки. Фото Телеграф, Getty Images

Обидва батьки президента, на щастя, живі і вже на пенсії

Президент України Володимир Зеленський родом із Кривого Рогу. Там пройшло його дитинство, там жили його батьки – Римма Володимирівна та Олександр Семенович. В той час, коли Зеленський вирішив іти в президенти, батьки намагалися відмовити його, проте схвалили та підтримали його вибір стати політиком.

Телеграф вирішив з’ясувати, як зараз виглядають батьки президента України Володимира Зеленського, скільки їм років і що про них відомо.

Римма Володимирівна – мама Зеленського, що про неї відомо

Днями, 16 вересня, мати Володимира Зеленського Римма Володимирівна відзначить свій день народження — їй виповниться 74 роки. Відомо, що за освітою вона інженер. У молоді роки вони із сім’єю поїхали з Кривого Рогу до Монголії на роботу. Проте важкі умови праці швидко підірвали здоров’я, і сім’я повернулася додому через кілька років. Після цього Римма Володимирівна більше не змогла піти працювати.

мама Зеленського
Римма Володимирівна Зеленська

Батьки Володимира Зеленського, незважаючи на успіхи сина у кар’єрі в "Квартал 95", завжди залишалися за кадром. Інтерес до них швидко зріс після того, як Володимир Олександрович став президентом України. На той час батьки глави держави дали кілька інтерв’ю у пресі.

А про свою маму Володимир Зеленський завжди дуже тепло відгукувався, він розповідав, яка вона дбайлива і добра. Згадував також, як намагався допомагати батькам, відправити їх кудись на відпочинок, але вони завжди відмовлялися.

Олександр Семенович – батько президента, що про нього відомо

Олександр Семенович Зеленський – батько Володимира Зеленського, йому зараз 76 років. Відомо, що він є українським науковцем у галузі автоматизації геолого-маркшейдерського забезпечення у гірничій справі. Науковець, вчений, доктор технічних наук. З 1995 р. був завідувачем кафедри інформатики та інформаційних технологій Криворізького економічного інституту.

Відомо, що 1983 року Олександр Семенович захистив кандидатську дисертацію, а вже 2003 року — докторську дисертацію.

батьки Зеленського

У 2020 році спалахнув скандал із державними стипендіями для діячів науки, яку серед інших мав би отримувати і батько президента Олександр Семенович. 2 вересня 2020 року Кабінет Міністрів України виніс на засідання проект указу про присвоєння довічних стипендій для науковців. Цю стипендію мали присвоїти і Олександру Зеленському. Однак після галасу у ЗМІ проект зняли з розгляду без обговорення.

Через три роки 5 жовтня 2023 року прем’єр-міністр Денис Шмигаль підписав розпорядження про "Про призначення стипендій Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти". У списку із понад 120 вчених було також ім’я Зеленського Олександра Семеновича. Йдеться про стипендію у розмірі трьох прожиткових мінімумів, а це близько 8 тисяч гривень.

батьки Зеленського
Батьки Зеленського
Батьки Зеленського на його інавгурації. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав про головні скандали за участю екс-глави ВП Андрія Богдана. Був "рукою Коломойського" та шепотів на вухо Зеленському.

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#Володимир Зеленський #Олександр Зеленський #Римма Зеленська