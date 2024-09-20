Як індексуються пенсії для осіб, що працюють: Кабмін дав пояснення

Для такої категорії населення збільшення виплат відбувається пізніше

В Україні щорічно проводять індексацію пенсій. Підвищені виплати також отримують і ті, хто вже має пенсію, але вони продовжують працювати.

Останнім підвищення виплат проводять з 1 квітня 2024 року. Тобто з червня поточного року ця категорія пенсіонерів вже отримує збільшені суми, як йдеться у Кабміні.

Кому з пенсіонерів, що працюють, проводитимуть індексацію

Виплати підвищуються, якщо особа станом на 1 березня набула 24 місяці стажу від початку роботи або відпрацювала менше ніж 2 роки, але після призначення чи попереднього перерахунку минуло 24 місяці.

Індексація для тих, хто набув на 1 березня не менше 2 роки стажу відбуватиметься з урахуванням таких факторів:

набутого страхового стажу;

зарплати з якої обчислювали основну пенсію, але, за бажанням, її можна змінити на ту, яку особа отримує зараз.

Водночас якщо набутого стажу менш як 24 місяці, але з минулого перерахунку чи оформлення пройшло 2 роки, то перерахунок буде з урахуванням лише набутого страхового стажу, а зарплату для обчислення вже не можна змінити.

На сайті пояснюють, що для перерахування особі нікуди звертатись не потрібно, адже це робиться автоматично.

Про дату наступної індексації для пенсіонерів. що працюють, поки невідомо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки треба заплатити за один рік страхового стажу, якого може не вистачити для виходу на пенсію.