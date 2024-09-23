Забудьте ці слова: як сказати українською мовою "простинь" і "підодіяльник"

Українці часто припускаються помилок в цих словах

Кальки з російської мови засмічують наше мовлення та роблять його некрасивим. До того ж немає сенсу вживати слова російського походження, маючи таку розкішну та багату мову.

Коли ми говоримо про постільну білизну, то вживаємо такі слова, як "простинь" та "підодіяльник". Хоча насправді вони мають українські відповідники, розповів мовознавець Олександр Авраменко.

Учитель поділився, що тканинний чохол, в який кладуть подушку, має назву "наволока" або "наволочка". Тоді як чохол для ковдри правильно називати не "підодіяльником", а "підковдрою".

Цікаво, що мішок, у який кладуть пір'я для подушки чи перини, треба називати "напірником". Водночас в українській мові немає слова "простинь", замість нього треба казати "простирало" або "простирадло".

Також зверніть увагу, що слово "постіль" можна наголошувати на будь-який склад. Абсолютно коректно казати і "пОстіль", і "постІль". Тоді як наголошувати слово "подушка" на перший склад є мовною помилкою. Правильно вимовляти "подУшка".

Раніше "Телеграф" розповідав, чи правильно в українській мові вживати слово "пилосос". Учитель дав вичерпну відповідь.