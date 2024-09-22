Перестанете помилятися: чи правильно казати українською мовою "пилосос"

Дізнайтеся, чи можна вживати слово "пилосос"

Деякі слова українською звучать так само як і українською, і тут виникає питання, чи правильно так казати. Важливо з'ясувати мовні особливості, аби не робити таких помилок.

Зокрема, українці часто використовують слово "пилосос", хоча в російській мові воно звучить майже так само — "пылесос". Мовознавець Олександр Авраменко пояснив, чи можна так казати.

В словниках української мови можна знайти одразу 3 різні переклади "пилососа": "пилотяг", "пилосмок" та "порохотяг". Натомість Авраменко вважає, що можна сміливо вживати слово "пилосос", оскільки воно є питомо українським.

Водночас цілком коректно казати "пилотяг" або "пилосмок". Але загалом їх вважають рідковживаними.

Варто звернути увагу, що якщо ми говоримо про процес, тоді слід казати "я пилососю", але ніяк не "я пилосошу". Або ж можна замінити їх конструкціями "я прибираю пилососом" або "чищу пилососом". Тож слово "пилосос" цілком можна використовувати, бо це не є калькою з російської мови.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно казати українською мовою "не умничай". Це суржик, натомість замість нього краще вживати інші слова, про які ви могли не знати.